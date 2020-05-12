Киев снова стоит в пробках
Во вторник, 12 мая, в Киеве по состоянию на 10:00 наблюдаются большие заторы на дорогах.
Источник: данные Google Maps, "Укринформ"
Детали: В центре столицы заторы возникли возле станций метро "Театральная", "Университет", "Контрактовая площадь", "Майдан Незалежности" и "Почтовая площадь".
Наблюдается осложненное движение возле метро "Льва Толстого", "Олимпийская" и "Лыбидская".
Значительные заторы возникли на бульварах Тараса Шевченко, Леси Украински и Вацлава Гавела, а также на проспектах Победы, Валерия Лобановского, Степана Бандеры и Воздухофлотском проспекте.
Также сложно проехать по Набережно-Крещатицкой улице и по улицам Сечевых стрельцов, Крещатику, Вадима Гетьмана, Бассейной, Богатырской, Семена Скляренко, Елены Телиги, и Набережно-Рыбальской.
Значительные заторы также наблюдаются возле станций метро "Берестейская", "Нивки", "Святошин" и "Житомирская".
На левом берегу сложно проехать около станций метро "Дарница", "Левобережная" и "Черниговская".
В направлении правого берега Киева стоят в заторах Северный мост, мост Патона и Южный мост, Дарницкий мост и мост Метро.
По данным УНИАН, столичные службы такси повысили цены: маршрут, который еще накануне стоил 90 грн, 12 мая обходится в 170-180 грн. Но даже за такие деньги уехать сложно: машины не принимают заказ, а операторы отвечают на звонки с большой задержкой.
Этому предшествовло:
- 12 мая в Киеве началось официальное ослабление карантина: стартовал первый этап снятия ограничений.
- С 12 мая в Киеве решили запустить дополнительные рейсы общественного транспорта из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое в связи с ослаблением карантинных мероприятий.
- 8 мая на некоторых дорогах Киева также наблюдались пробки несмотря на карантинную рекомендацию сидеть дома.