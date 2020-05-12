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Укр / Рус

Киев снова стоит в пробках

Вторник, 12 мая 2020, 10:32

Во вторник, 12 мая, в Киеве по состоянию на 10:00 наблюдаются большие заторы на дорогах.

Источник: данные Google Maps, "Укринформ"

Детали: В центре столицы заторы возникли возле станций метро "Театральная", "Университет", "Контрактовая площадь", "Майдан Незалежности" и "Почтовая площадь".

Наблюдается осложненное движение возле метро "Льва Толстого", "Олимпийская" и "Лыбидская".

Значительные заторы возникли на бульварах Тараса Шевченко, Леси Украински и Вацлава Гавела, а также на проспектах Победы, Валерия Лобановского, Степана Бандеры и Воздухофлотском проспекте.

Также сложно проехать по Набережно-Крещатицкой улице и по улицам Сечевых стрельцов, Крещатику, Вадима Гетьмана, Бассейной, Богатырской, Семена Скляренко, Елены Телиги, и Набережно-Рыбальской.

 

Значительные заторы также наблюдаются возле станций метро "Берестейская", "Нивки", "Святошин" и "Житомирская".

На левом берегу сложно проехать около станций метро "Дарница", "Левобережная" и "Черниговская".

В направлении правого берега Киева стоят в заторах Северный мост, мост Патона и Южный мост, Дарницкий мост и мост Метро.

С 12 мая в Киеве планировали запустить дополнительные рейсы общественного транспорта из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое в связи с ослаблением карантинных мероприятий.

Темы: Киевдороги


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