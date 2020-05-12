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У Білорусі вже майже 25 тисяч випадків коронавірусу

Вівторок, 12 травня 2020, 17:12

Станом на 12 травня в Білорусі зареєстровано 24 873 особи з позитивним тестом на COVID-19.

Джерело: "Інтерфакс-Захід" з посиланням на міністерство охорони здоров'я республіки

Деталі: Приріст за останню добу становив 967 осіб.

За офіційними даними, за весь період поширення інфекції на території країни померли 142 (на 11 травня - 135) пацієнта "з низкою хронічних захворювань з виявленою коронавірусною інфекцією".

Також повідомляється, що на 12 травня одужали і виписано 6 974 пацієнта, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19 (на 11 травня - 6 531).

Крім того, за даними Міністерства охорони здоров'я, всього було проведено 284 тис. 445 тестів на коронавірусну інфекцію.

Влада відзначає, що у всіх регіонах країни налагоджено експрес тестування.

Передісторія:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство. Він стверджує, що в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу.
  • Лукашенко висловив надію, що Білорусь від коронавірусу захистить Господь.
  • У Білорусі 9 квітня попри пандемію провели парад до Дня перемоги.

Теми: коронавірусБілорусь


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