У Білорусі вже майже 25 тисяч випадків коронавірусу
Станом на 12 травня в Білорусі зареєстровано 24 873 особи з позитивним тестом на COVID-19.
Джерело: "Інтерфакс-Захід" з посиланням на міністерство охорони здоров'я республіки
Деталі: Приріст за останню добу становив 967 осіб.
За офіційними даними, за весь період поширення інфекції на території країни померли 142 (на 11 травня - 135) пацієнта "з низкою хронічних захворювань з виявленою коронавірусною інфекцією".
Також повідомляється, що на 12 травня одужали і виписано 6 974 пацієнта, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19 (на 11 травня - 6 531).
Крім того, за даними Міністерства охорони здоров'я, всього було проведено 284 тис. 445 тестів на коронавірусну інфекцію.
Влада відзначає, що у всіх регіонах країни налагоджено експрес тестування.
Передісторія:
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство. Він стверджує, що в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу.
- Лукашенко висловив надію, що Білорусь від коронавірусу захистить Господь.
- У Білорусі 9 квітня попри пандемію провели парад до Дня перемоги.