Число заболевших коронавирусом в Беларуси приблизилось к 25 тысячам

По состоянию на 12 мая в Беларуси зарегистрировано 24 873 человека с положительным тестом на COVID-19.

Источник: "Интерфакс-Запад" со ссылкой на министерство здравоохранения республики

Детали: Прирост за последние сутки составил 967 человек.

По официальным данным, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 142 (на 11 мая - 135) пациента "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Там также сообщается, что на 12 мая выздоровели и выписаны 6 974 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 11 мая - 6 531).

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 284 тыс. 445 тестов на коронавирусную инфекцию.

Власти отмечают, что во всех регионах страны налажено экспресс тестирование для выявления переболевших коронавирусной инфекцией.

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