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Число заболевших коронавирусом в Беларуси приблизилось к 25 тысячам

Вторник, 12 мая 2020, 17:12

По состоянию на 12 мая в Беларуси зарегистрировано 24 873 человека с положительным тестом на COVID-19.

Источник: "Интерфакс-Запад" со ссылкой на министерство здравоохранения республики

Детали: Прирост за последние сутки составил 967 человек.

По официальным данным, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 142 (на 11 мая - 135) пациента "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Там также сообщается, что на 12 мая выздоровели и выписаны 6 974 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 11 мая - 6 531).

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 284 тыс. 445 тестов на коронавирусную инфекцию.

Власти отмечают, что во всех регионах страны налажено экспресс тестирование для выявления переболевших коронавирусной инфекцией.

Предыстория:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко придерживается позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество. Он утверждает, что в стране люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса.
  • Лукашенко выразил надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь.
  • В Беларуси 9 апреля несмотря на пандемию провели парад ко Дню победы.

Темы: коронавирусБеларусь


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