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Из-за задержки выплат медикам уволили заместителя главы Одесской ОГА

Вторник, 12 мая 2020, 19:14
Из-за задержки выплат медикам уволили заместителя главы Одесской ОГА

Заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Виталий Свичинский уволен за несвоевременную выплату доплат медработникам, причастным к лечению инфицированных коронавирусом пациентов.

Источник: пресс-секретарь Одесской ОГА Денис Соколов "Укринформу"

Прямая речь Соколова: "Председатель облгосадминистрации Максим Куцый издал распоряжение об увольнении от должности своего заместителя Виталия Свичинского - за несвоевременную выплату причитающихся доплат медикам, причастным к работе с пациентами, инфицированными COVID-19".

Детали: По его словам, неудовлетворительная организация выплаты надбавок медикам стала "последней каплей", которая обусловила его увольнение с должности.

Соколов добавил, что также будет уволен от должности за несвоевременную выплату доплат медикам и водителям автомобилей "скорой помощи" исполняющий обязанности директора коммунального учреждения "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Владислав Терлецкий.

Предыстория:

  • 11 мая министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что 300% оклада медработникам, которые лечили больных COVID-19 за март в полном объеме выплатили только в Полтавской области.
  • 9 мая Степанов сообщил, что три области не отчитались в поставленный срок до конца дня 8 мая о ситуации с выплатами надбавок в размере 300% оклада за март медработникам, которые борются с коронавирусом.

6 мая президент Владимир Зеленский призвал глав областных госадминистраций рассчитаться с врачами, которые

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Темы: Одесская областьмедицинакоронавирусэпидемия
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