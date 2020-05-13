Із Туреччини евакуюють більше сотні українців
Середа, 13 травня 2020, 02:31
Спецрейсом із Стамбула до Києва вилетіли 109 українських громадян та 18 іноземців, яка мають право проживання в Україні.
Джерело: Генеральне консульство України у Стамбулі у Facebook
Деталі: Додому евакуюють, зокрема, студентів, легкоатлетів та українців, які проходили лікування у Туреччині.
Нагадаємо:
- Близько ста українців прибуло в Україну евакуаційним рейсом з німецького Дортмунда 5 травня.
- 6 травня в Україну трьома евакуаційними рейсами прибули понад 470 громадян.
- 8 травня аеропорт "Бориспіль" прийняв 5 авіарейсів з пасажирами з Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа та Лондона.
Українська правда