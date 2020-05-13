Із Туреччини евакуюють більше сотні українців

Спецрейсом із Стамбула до Києва вилетіли 109 українських громадян та 18 іноземців, яка мають право проживання в Україні.

Джерело: Генеральне консульство України у Стамбулі у Facebook

Деталі: Додому евакуюють, зокрема, студентів, легкоатлетів та українців, які проходили лікування у Туреччині.

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