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Із Туреччини евакуюють більше сотні українців

Середа, 13 травня 2020, 02:31

Спецрейсом із Стамбула до Києва вилетіли 109 українських громадян та 18 іноземців, яка мають право проживання в Україні.

Джерело: Генеральне консульство України у Стамбулі у Facebook

Деталі: Додому евакуюють, зокрема, студентів, легкоатлетів та українців, які проходили лікування у Туреччині. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: ТуреччинаМЗС


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