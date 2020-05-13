Из Турции эвакуируют более сотни украинцев
Среда, 13 мая 2020, 02:31
Спецрейсом из Стамбула в Киев вылетели 109 украинских граждан и 18 иностранцев, которая имеют право проживания в Украине.
Источник: Генеральное консульство Украины в Стамбуле в Facebook
Детали: Домой эвакуируют, в частности, студентов, легкоатлетов и украинцев, проходивших лечение в Турции.
Напомним:
- Около ста украинцев прибыли в Украину эвакуационным рейсом из немецкого Дортмунда 5 мая.
- 6 мая в Украину тремя эвакуационными рейсами прибыли более 470 граждан.
- 8 мая аэропорт "Борисполь" принял 5 авиарейсов с пассажирами из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона.
Украинская правда