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Из Турции эвакуируют более сотни украинцев

Среда, 13 мая 2020, 02:31

Спецрейсом из Стамбула в Киев вылетели 109 украинских граждан и 18 иностранцев, которая имеют право проживания в Украине.

Источник: Генеральное консульство Украины в Стамбуле в Facebook

Детали: Домой эвакуируют, в частности, студентов, легкоатлетов и украинцев, проходивших лечение в Турции.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ТурцияМИД
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