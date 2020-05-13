Из Турции эвакуируют более сотни украинцев

Спецрейсом из Стамбула в Киев вылетели 109 украинских граждан и 18 иностранцев, которая имеют право проживания в Украине.

Источник: Генеральное консульство Украины в Стамбуле в Facebook

Детали: Домой эвакуируют, в частности, студентов, легкоатлетов и украинцев, проходивших лечение в Турции.

Напомним: