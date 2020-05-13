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Тищенко не знає, що робив у "Велюрі" нардеп Яценко та інші гості

Середа, 13 травня 2020, 06:45
Тищенко не знає, що робив у Велюрі нардеп Яценко та інші гості

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко стверджує, що у його ресторані не працює жодний "штаб". Він також не знає, чого до його ресторану навідувались нардеп Антон Яценко та інші гості. 

Джерело: інтерв’ю УП "Микола Тищенко: У мене немає конкурентів. Не доросли ще до конкуренції зі мною"

Пряма мова: "У мене немає у "Велюрі" штабу. "Велюр" – це ресторан, який працював на винос з першого дня цієї проблеми, яка прийшла в нашу країну. Це штучно створений скандал".

Деталі: Тищенко каже, що його слова про роботу штабу у ресторані неправильно зрозуміли. "Я пишу, що "Всі ресторани працюють на доставку, дотримуючись усіх правил. У "Велюрі" буваю по роботі штабу або для персональних зустрічей". Розумієте, в чому казуїстика вирваних слів з тексту?", – сказав нардеп. 

На запитання, що у закладі робив нардеп Антон Яценко Тищенко сказав: "Я не можу контролювати дії народного депутата Яценка". Він також каже, що Віталій Кисіль, який працює в "Метінвесті" також з ним не зустрічався. 

Нардеп стверджує, що не може відповідати за те, що відбувається у ресторані в той час, коли його немає.

"Вони не до мене приїжджали. Мені нема чого приховувати, я відкрита людина, мене знає вся країна. Київ мене знає, всі мене знають і я знаю в Києві всіх.", – підсумував Тищенко.

Він також наполягає на тому, що у "Велюрі" він збирає допомогу для лікарень та працює у рамках підготовки до виборів мера Києва. 

Що передувало: Журналісти Bihus info з'ясували, що під час карантину ресторан нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди.

За їхніми словами, "Велюр" продовжує працювати: там приймають "особливих" гостей: народних депутатів, бізнесменів, "кварталівців" і партнерів Коломойського".

Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко стверджує, що його ресторан не працює для відвідувачів і там проходять лише "особисті зустрічі".

Українська правда

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Теми: Слуга народукарантин
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