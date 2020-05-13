Тищенко не знает, что делал в "Велюре" нардеп Яценко и другие гости

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко утверждает, что в его ресторане не работает никакой "штаб". Он также не знает, для чего в ресторан наведывались нардеп Антон Яценко и другие гости.

Источник: интервью УП "Николай Тищенко: У меня нет конкурентов. Не доросли еще до конкуренции со мной"

Прямая речь: "У меня нет в "Велюре" штаба. "Велюр" – это ресторан, который работал на вынос с первого дня этой проблемы, которая пришла в нашу страну. Это искусственно созданный скандал."

Детали: Тищенко говорит, что его слова о работе штаба в ресторане неправильно поняли. "Вы можете зайти в мой инстаграм. Я пишу, что "Все рестораны работают на доставку, соблюдая все правила. В "Велюре" бываю по работе штаба или для персональных встреч". Понимаете, в чем казуистика вырванных слов из текста?", – сказал нардеп.

На вопрос, что в заведении делал нардеп Антон Яценко Тищенко сказал: "Я не могу контролировать действия народного депутата Яценко". Он также говорит, что Виталий Кисель, который работает в "Метинвесте" также с ним не встречался.

Нардеп утверждает, что не может отвечать за то, что происходит в ресторане в то время, когда его нет.

"Они не ко мне приезжали. Мне нечего скрывать, я открытый человек, меня знает вся страна. Киев меня знает, все меня знают и я знаю в Киеве всех.", – подытожил Тищенко.

Он также настаивает на том, что в"Велюре" он собирает помощь для больниц и работает в рамках подготовки к выборам мэра Киева.

Что предшествовало: Журналисты Bihus info выяснили, что во время карантина ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди.

По их словам, "Велюр"продолжает работать: там принимают "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского".

Тищенко утверждает, что его ресторан не работает для посетителей и там проходят лишь "личные встречи".