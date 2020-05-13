Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: Пом’якшення карантину – ризиковане рішення, але вихід є

Середа, 13 травня 2020, 09:38
Порошенко: Пом’якшення карантину – ризиковане рішення, але вихід є

П’ятий президент Петро Порошенко називає пом’якшення карантину не медичним, а політичним рішенням, яке може призвести до сплеску захворюваності, але водночас зазначає, що вихід є.

Джерело: пост політика у Facebook

Пряма мова: "Пом'якшення карантину – вимушений крок уряду. Це не медичне, а суто політичне рішення, і, судячи за статистикою, доволі ризиковане.

Ми всі розуміємо, що це послаблення може обернутися сплеском захворюваності. Не говорячи вже про можливість другої хвилі вірусної атаки".

Деталі: На думку Порошенка, поєднати боротьбу за здоров’я та право людини на працю можна завдяки безкоштовному масовому тестуванню. За його словами, широке тестування дозволить точніше виявляти проблемні райони та інфіковані групи людей, і замість загального карантину встановлювати точкові дієві обмеження, не вимикаючи цілі галузі.

Порошенко додав, що його команда встановить автоматичний ПЛР-аналізатор виробництва швейцарської фармкомпанії та планує закупити для цієї лабораторії від 10 до 20 тисяч тестів.

Разом з цим, за його словами, президент має не лише якнайшвидше підписати закон №3380 про розширене тестування, а й забезпечити його виконання.  

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: 

  • 7 травня Верховна рада прийняла за основу і в цілому проєкт закону №3380 щодо проведення обов’язкового масового тестування населення і медиків на коронавірус.
  • В Україні 11 травня набув чинності перший етап послаблення карантинних обмежень, введених у зв'язку з епідемією коронавірусу. 
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин у зв’язку з коронавірусом знову продовжать, але він сподівається, що метро і міжміський транспорт вдасться відкрити раніше, ніж в середині літа.
  • За останню добу, 12 травня, на COVID-19 в Україні захворіли 402 особи, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 14 хворих, одужали 343 пацієнти. 
  • Загалом за час пандемії в Україні зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них 1 130 – діти, 3 208 – медики. Від ускладнень померли 439 людей (з них 23 медпрацівники), а одужали 3 716 пацієнтів (з них 935 медпрацівників).

     

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Порошенкокоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
Усі новини...
Реклама: