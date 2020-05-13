Порошенко: Пом’якшення карантину – ризиковане рішення, але вихід є
П’ятий президент Петро Порошенко називає пом’якшення карантину не медичним, а політичним рішенням, яке може призвести до сплеску захворюваності, але водночас зазначає, що вихід є.
Джерело: пост політика у Facebook
Пряма мова: "Пом'якшення карантину – вимушений крок уряду. Це не медичне, а суто політичне рішення, і, судячи за статистикою, доволі ризиковане.
Ми всі розуміємо, що це послаблення може обернутися сплеском захворюваності. Не говорячи вже про можливість другої хвилі вірусної атаки".
Деталі: На думку Порошенка, поєднати боротьбу за здоров’я та право людини на працю можна завдяки безкоштовному масовому тестуванню. За його словами, широке тестування дозволить точніше виявляти проблемні райони та інфіковані групи людей, і замість загального карантину встановлювати точкові дієві обмеження, не вимикаючи цілі галузі.
Порошенко додав, що його команда встановить автоматичний ПЛР-аналізатор виробництва швейцарської фармкомпанії та планує закупити для цієї лабораторії від 10 до 20 тисяч тестів.
Разом з цим, за його словами, президент має не лише якнайшвидше підписати закон №3380 про розширене тестування, а й забезпечити його виконання.
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Передісторія:
- 7 травня Верховна рада прийняла за основу і в цілому проєкт закону №3380 щодо проведення обов’язкового масового тестування населення і медиків на коронавірус.
- В Україні 11 травня набув чинності перший етап послаблення карантинних обмежень, введених у зв'язку з епідемією коронавірусу.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин у зв’язку з коронавірусом знову продовжать, але він сподівається, що метро і міжміський транспорт вдасться відкрити раніше, ніж в середині літа.
- За останню добу, 12 травня, на COVID-19 в Україні захворіли 402 особи, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 14 хворих, одужали 343 пацієнти.
- Загалом за час пандемії в Україні зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них 1 130 – діти, 3 208 – медики. Від ускладнень померли 439 людей (з них 23 медпрацівники), а одужали 3 716 пацієнтів (з них 935 медпрацівників).