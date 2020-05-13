Порошенко: Пом’якшення карантину – ризиковане рішення, але вихід є

П’ятий президент Петро Порошенко називає пом’якшення карантину не медичним, а політичним рішенням, яке може призвести до сплеску захворюваності, але водночас зазначає, що вихід є.

Джерело: пост політика у Facebook

Пряма мова: "Пом'якшення карантину – вимушений крок уряду. Це не медичне, а суто політичне рішення, і, судячи за статистикою, доволі ризиковане.

Ми всі розуміємо, що це послаблення може обернутися сплеском захворюваності. Не говорячи вже про можливість другої хвилі вірусної атаки".

Деталі: На думку Порошенка, поєднати боротьбу за здоров’я та право людини на працю можна завдяки безкоштовному масовому тестуванню. За його словами, широке тестування дозволить точніше виявляти проблемні райони та інфіковані групи людей, і замість загального карантину встановлювати точкові дієві обмеження, не вимикаючи цілі галузі.

Порошенко додав, що його команда встановить автоматичний ПЛР-аналізатор виробництва швейцарської фармкомпанії та планує закупити для цієї лабораторії від 10 до 20 тисяч тестів.

Разом з цим, за його словами, президент має не лише якнайшвидше підписати закон №3380 про розширене тестування, а й забезпечити його виконання.

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