Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмигаль: Карантин продовжимо, але щодо транспорту налаштований оптимістично

Вівторок, 12 травня 2020, 10:34
Шмигаль: Карантин продовжимо, але щодо транспорту налаштований оптимістично

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що після 22 травня карантин у зв’язку з коронавірусом знову продовжать, але він сподівається, що метро і міжміський транспорт вдасться відкрити раніше, ніж в середині літа.

Джерело: інтерв’ю Шмигаля в ефірі "Сніданку з 1+1"

Пряма мова: "Сьогодні карантин діє до 22 травня. Але це не кінцева дата, його буде продовжено.

Сьогодні важко прогнозувати (коли запрацює транспорт – ред.). Ми знаходимося на піку захворюваності. Ми йдемо досить рівно останні 7-8 днів. Не збільшується щоденна кількість захворілих. Але ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищувала або була рівною кількості хворих. Цей етап дуже важливий. Переломний.

Метро і міжміський транспорт – це дуже важливе питання. Допоки ми не пройшли цей пік, то уявіть, як два мільйони людей кожного дня збираються у вагонах – доволі близький контакт. Метро і міжміський транспорт може стати великим каталізатором поширення захворювання".

Деталі: При цьому на питання журналіста, чи можна сказати, що транспорт запрацює до середини літа, Шмигаль сказав, що він "більший оптиміст", тому хоче сподіватися, що "все буде трошечки скоріше".

За словами прем’єр-міністра, Україна, як і планувалось, виходитиме з карантину у 5 етапів. Він уточнив що зараз ці етапи опрацьовують і при прийнятті наступної дати будуть розрахунково показувати, коли може бути кожен з наступних етапів. Транспорт відновить роботу лише на 3-му етапі.

Шмигаль також додав, що станом на сьогодні немає потреби знову повертатися до жорсткого карантину по всій країні. Але може бути так званий "адаптивний карантин" – якщо будуть локальні захворювання в тому або іншому місті, то будуть посилювати обмежувальні заходи локально.

На думку прем’єра, так буде не лише в Україні, а "так житиме весь світ, доки не знайде вакцину".   

Що було раніше: В Україні 11 травня набув чинності перший етап послаблення карантинних обмежень, введених у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія:

  • 4 травня Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 22 травня. При цьому уряд вирішив скасувати з 11 травня низку обмежень.
  • У Києві опубліквали свій список обмежень.
  • Головний санітарний лікар Віктор Ляшко 9 травня затвердив тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину.
  • За минулу добу, 11 травня, в Україні виявлено 375 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 17 хворих померли, 85 пацієнтів одужали від COVID-19. 
  • За весь час пандемії в Україні підтверджено 16 023 випадки COVID-19 (з них 1 105 дітей та 3 114 медиків). Внаслідок ускладнень померли 425 людей, з них 23 медпрацівники. Загалом 3 373 пацієнти вже одужали, зокрема 858 медпрацівників.

Ірина Балачук, УП
Теми: Шмигаль карантинкоронавірустранспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Шмигаль
Шмигаль розповів, що буде з армією після війни: призову, як зараз, не буде
Дефіциту пального в Україні не очікується – Шмигаль
Світовий банк і донори нададуть Україні $1,76 млрд допомоги – Шмигаль
Останні новини
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
Усі новини...
Реклама: