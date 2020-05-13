Порошенко: Смягчение карантина – рискованное решение, но выход есть

Пятый президент Петр Порошенко называет смягчение карантина не медицинским, а политическим решением, которое может привести к всплеску заболеваемости, но одновременно отмечает, что выход есть.

Источник: пост политика в Facebook

Прямая речь: "Смягчение карантина – вынужденный шаг правительства. Это не медицинское, а чисто политическое решение, и, судя по статистике, довольно рискованное.

Мы все понимаем, что это ослабление может обернуться всплеском заболеваемости. Не говоря уже о возможности второй волны вирусной атаки".

Детали: По мнению Порошенко, совместить борьбу за здоровье и право человека на труд можно благодаря бесплатному массовому тестированию. По его словам, широкое тестирование позволит точнее выявлять проблемные районы и инфицированные группы людей, и вместо общего карантина устанавливать точечные действенные ограничения, не выключая целые отрасли.

Порошенко добавил, что его команда установит автоматический ПЦР-анализатор производства швейцарской фармкомпании и планирует закупить для этой лаборатории от 10 до 20 тысяч тестов.

Но, по его словам, вместе с этим президент должен не только как можно быстрее подписать закон №3380 о расширенное тестирование, но и обеспечить его выполнение.

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