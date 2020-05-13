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Порошенко: Смягчение карантина – рискованное решение, но выход есть

Среда, 13 мая 2020, 09:38
Порошенко: Смягчение карантина – рискованное решение, но выход есть

Пятый президент Петр Порошенко называет смягчение карантина не медицинским, а политическим решением, которое может привести к всплеску заболеваемости, но одновременно отмечает, что выход есть.

Источник: пост политика в Facebook

Прямая речь: "Смягчение карантина – вынужденный шаг правительства. Это не медицинское, а чисто политическое решение, и, судя по статистике, довольно рискованное.

Мы все понимаем, что это ослабление может обернуться всплеском заболеваемости. Не говоря уже о возможности второй волны вирусной атаки".

Детали: По мнению Порошенко, совместить борьбу за здоровье и право человека на труд можно благодаря бесплатному массовому тестированию. По его словам, широкое тестирование позволит точнее выявлять проблемные районы и инфицированные группы людей, и вместо общего карантина устанавливать точечные действенные ограничения, не выключая целые отрасли.

Порошенко добавил, что его команда установит автоматический ПЦР-анализатор производства швейцарской фармкомпании и планирует закупить для этой лаборатории от 10 до 20 тысяч тестов.

Но, по его словам, вместе с этим президент должен не только как можно быстрее подписать закон №3380 о расширенное тестирование, но и обеспечить его выполнение. 

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Предыстория: 

  • 7 мая Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №3380 относительно проведения обязательного массового тестирования населения и медиков на коронавирус.
  • В Украине 11 мая вступил в силу первый этап ослабления карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после 22 мая карантин в связи с коронавирусом снова продлят, но он надеется, что метро и междугородний транспорт удастся открыть раньше, чем в середине лета.
  • За последние сутки, 12 мая, COVID-19 в Украине заболели 402 человека, умерли от осложнений коронавирусной болезни 14 больных, выздоровели 343 пациента.
  • Всего за время пандемии в Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1 130 – дети, 3 208 – медики. От осложнений умерли 439 человек (из них 23 медработника), а выздоровели 3 716 пациентов (из них 935 медработников).

Украинская правда
Темы: Порошенкокоронавирускарантин
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