Тищенко каже, що у нього з кумом Єрмаком суворі відносини

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко стверджує, що з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у нього суворі стосунки, незважаючи на те, що він його кум.

Джерело: інтерв’ю УП "Микола Тищенко: У мене немає конкурентів. Не доросли ще до конкуренції зі мною"

Пряма мова: "Дивіться, я - кум, ми знайомі більше 30 років, але я не хочу спекуляцій на цій темі і ще раз закликаю: годі спекулювати. У нас професійні взаємини.

Більше можу сказати - і вони ще суворіші, ніж якби це було по відношенню до будь-якого іншого народного депутата. Тому що у нас немає права на помилку. Ми працюємо на країну".

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