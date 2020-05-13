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Тищенко каже, що у нього з кумом Єрмаком суворі відносини

Середа, 13 травня 2020, 11:00

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко стверджує, що з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у нього суворі стосунки, незважаючи на те, що він його кум.

Джерело: інтерв’ю УП "Микола Тищенко: У мене немає конкурентів. Не доросли ще до конкуренції зі мною"

Пряма мова: "Дивіться, я - кум, ми знайомі більше 30 років, але я не хочу спекуляцій на цій темі і ще раз закликаю: годі спекулювати. У нас професійні взаємини.

Більше можу сказати - і вони ще суворіші, ніж якби це було по відношенню до будь-якого іншого народного депутата. Тому що у нас немає права на помилку. Ми працюємо на країну".

Знати більше: Who is Мr. Єрмак? Юрист. Бізнесмен. Продюсер. Віцепрезидент?

Нагадаємо: 

  • Найближчий до голови ОПУ вважають нардепа Миколу Тищенка, який у "Слузі народу" очолює одну з великих груп та є заступником керівника фракції.
  • Тищенко не просто товариш Єрмака – вони куми. Керівник Офісу є хрещеним батьком сина депутата. Тищенко відкрито написав про свої зв'язки з Єрмаком у Instagram. 

Українська правда
Теми: Андрій ЄрмакВерховна РадаОфіс президента


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