Тищенко говорит, что у него с кумом Ермаком строгие взаимоотношения

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко утверждает, что с главой Офиса президента Андреем Ермаком у него строгие взаимоотношения, несмотря на то, что он его кум.

Источник: интервью УП "Николай Тищенко: У меня нет конкурентов. Не доросли еще до конкуренции со мной"

Прямая речь: "Смотрите, я – кум, мы знакомы больше 30 лет, но я не хочу спекуляций на этой теме и еще раз призываю: хватит спекулировать. У нас профессиональные взаимоотношения.

Больше могу сказать – и они еще более строгие, чем если бы это было по отношению к любому другому народному депутату. Потому что у нас нет права на ошибку. Мы работаем на страну".

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Напомним: