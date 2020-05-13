Тищенко говорит, что у него с кумом Ермаком строгие взаимоотношения
Среда, 13 мая 2020, 11:00
Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко утверждает, что с главой Офиса президента Андреем Ермаком у него строгие взаимоотношения, несмотря на то, что он его кум.
Источник: интервью УП "Николай Тищенко: У меня нет конкурентов. Не доросли еще до конкуренции со мной"
Прямая речь: "Смотрите, я – кум, мы знакомы больше 30 лет, но я не хочу спекуляций на этой теме и еще раз призываю: хватит спекулировать. У нас профессиональные взаимоотношения.
Больше могу сказать – и они еще более строгие, чем если бы это было по отношению к любому другому народному депутату. Потому что у нас нет права на ошибку. Мы работаем на страну".
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Напомним:
- Ближайшим к голове ОПУ считают нардепа Николая Тищенко, который в "Слуге народа" возглавляет одну из больших групп и является заместителем руководителя фракции.
- Тищенко не просто товарищ Ермака - они кумовья. Руководитель Офиса является крестным отцом сына депутата. Тищенко открыто написал о своих связях с Ермаком в Instagram.
Украинская правда