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Шмигаль каже, що карантин буде, поки не знайдуть ліки від коронавірусу

Середа, 13 травня 2020, 11:24
Шмигаль каже, що карантин буде, поки не знайдуть ліки від коронавірусу

Поки не винайдуть ліки від COVID-19, карантинні обмеження триватимуть, громадський транспорт буде запущений на третьому етапі виходу з карантину.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні парламенту під час години запитань до уряду

Деталі: Нардепи зокрема зауважували, що чиновнику зі службовим авто та водієм легко говорити про ситуацію з громадським транспортом, мільйони ж українських громадян не мають змоги пересуватися, зокрема власники малих бізнесів, які в умовах стрімких втрат доходу не можуть забезпечити доїзд своїх працівників до місць роботи.

Шмигаль у відповідь продемонстрував графіки захворюваності в Україні та інших європейських країнах, та повторив, що Україна йде за сценарієм Польщі – помірного виходу з карантинних обмежень, щоб не допустити обвалів системи охорони здоров’я, як в Іспанії та Італії (з сотнями померлих від коронавірусу за добу).

Пряма мова: "Чиновнику не дуже легко приймати рішення про десятки тисяч людських життів, тож пропоную на цих питання не спекулювати політично, а чітко підходити до дотримання карантину. Інших діючих механізмів у світі сьогодні нема. Поки не буде віднайдено ліки, ми вимушені заходити і виходити в карантин за відповідними правилами".

Передісторія:

  • 24 квітня Кабмін оприлюднив орієнтовний план виходу з карантину, який складається з 5 етапів і залежить від розвитку епідемічної ситуації. Запуск транспорту має початися не раніше 3 етапу. Умова - протягом 10 днів поспіль кількість осіб, які одужали, вдвічі або більше перевищує кількість нових випадків.
  • З 11 травня почався перший етап пом'якшення карантину.
  • 12 травня Міністерство інфраструктури заявило, що докладає всіх зусиль, щоб після закінчення карантину пасажирський транспорт зміг поступово відновити свою роботу за умови обов’язкового дотримання всіх протиепідеміологічних заходів. Спочатку в повідомленні було вказано, що це може статися вже за 10 днів, пізніше часові рамки забрали з тексту.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Шмигаль карантинтранспорт
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