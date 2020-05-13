Шмигаль каже, що карантин буде, поки не знайдуть ліки від коронавірусу

Поки не винайдуть ліки від COVID-19, карантинні обмеження триватимуть, громадський транспорт буде запущений на третьому етапі виходу з карантину.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні парламенту під час години запитань до уряду

Деталі: Нардепи зокрема зауважували, що чиновнику зі службовим авто та водієм легко говорити про ситуацію з громадським транспортом, мільйони ж українських громадян не мають змоги пересуватися, зокрема власники малих бізнесів, які в умовах стрімких втрат доходу не можуть забезпечити доїзд своїх працівників до місць роботи.

Шмигаль у відповідь продемонстрував графіки захворюваності в Україні та інших європейських країнах, та повторив, що Україна йде за сценарієм Польщі – помірного виходу з карантинних обмежень, щоб не допустити обвалів системи охорони здоров’я, як в Іспанії та Італії (з сотнями померлих від коронавірусу за добу).

Пряма мова: "Чиновнику не дуже легко приймати рішення про десятки тисяч людських життів, тож пропоную на цих питання не спекулювати політично, а чітко підходити до дотримання карантину. Інших діючих механізмів у світі сьогодні нема. Поки не буде віднайдено ліки, ми вимушені заходити і виходити в карантин за відповідними правилами".

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