Шмыгаль говорит, что карантин будет, пока не найдут лекарство от коронавируса
Пока не изобретут лекарство от COVID-19, карантинные ограничения сохранятся, общественный транспорт будет запущен на третьем этапе выхода из карантина.
Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании парламента во время часа вопросов к правительству
Детали: Нардепы в частности замечали, что чиновнику со служебным авто и водителем легко говорить о ситуации с общественным транспортом, миллионы же украинских граждан не имеют возможности передвигаться, в частности владельцы малых бизнесов, которые в условиях стремительных потерь дохода не могут обеспечить подъезд своих работников к местам работы.
Шмыгаль в ответ продемонстрировал графики заболеваемости в Украине и других европейских странах, и повторил, что Украина идет по сценарию Польши - умеренного выхода из карантина, чтобы не допустить обвалов системы здравоохранения, как в Испании и Италии (с сотнями умерших от коронавируса за сутки).
Прямая речь: "Чиновнику не очень легко принимать решения о десятках тысяч человеческих жизней, поэтому предлагаю на этих вопросах не спекулировать политически, а четко подходить к соблюдению карантина. Других действующих механизмов в мире сегодня нету. Пока не будет найдено лекарство, мы вынуждены заходить и выходить в карантин по соответствующим правилам".
Предыстория:
- 24 апреля Кабмин обнародовал ориентировочный план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов и зависит от развития эпидемической ситуации. Запуск транспорта должен начаться не ранее 3 этапа. Условие - в течение 10 дней подряд количество в лиц вдвое или более превышает количество новых случаев.
- С 11 мая начался первый этап смягчения карантина.
- 12 мая Министерство инфраструктуры заявило, что прилагает все усилия, чтобы после окончания карантина пассажирский транспорт смог постепенно возобновить свою работу при условии обязательного соблюдения всех противоэпидемических мер. Сначала в сообщении было указано, что это может произойти уже через 10 дней, позже временные рамки убрали из текста.