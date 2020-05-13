Все разделы
Укр / Рус

Шмыгаль говорит, что карантин будет, пока не найдут лекарство от коронавируса

Среда, 13 мая 2020, 11:24

Пока не изобретут лекарство от COVID-19 карантинные ограничения сохранятся, общественный транспорт будет запущен на третьем этапе выхода из карантина.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании парламента во время часа вопросов к правительству

Детали: Нардепы в частности замечали, что чиновнику со служебным авто и водителем легко говорить о ситуации с общественным транспортом, миллионы же украинских граждан не имеют возможности передвигаться, в частности владельцы малых бизнесов, которые в условиях стремительных потерь дохода не могут обеспечить подъезд своих работников к местам работы.

Шмыгаль в ответ продемонстрировал графики заболеваемости в Украине и других европейских странах, и повторил, что Украина идет по сценарию Польши - умеренного выхода из карантина, чтобы не допустить обвалов системы здравоохранения, как в Испании и Италии (с сотнями умерших от коронавируса за сутки).

Прямая речь: "Чиновнику не очень легко принимать решения о десятках тысяч человеческих жизней, поэтому предлагаю на этих вопросах не спекулировать политически, а четко подходить к соблюдению карантина. Других действующих механизмов в мире сегодня нету. Пока не будет найдено лекарство, мы вынуждены заходить и выходить в карантин по соответствующим правилам".

Предыстория: 

  • 24 апреля Кабмин обнародовал ориентировочный план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов и зависит от развития эпидемической ситуации. Запуск транспорта должен начаться не ранее 3 этапа. Условие - в течение 10 дней подряд количество в лиц вдвое или более превышает количество новых случаев.
  • С 11 мая начался первый этап смягчения карантина.
  • 12 мая Министерство инфраструктуры заявило, что прилагает все усилия, чтобы после окончания карантина пассажирский транспорт смог постепенно возобновить свою работу при условии обязательного соблюдения всех противоэпидемических мер. Сначала в сообщении было указано, что это может произойти уже через 10 дней, позже временные рамки убрали из текста.

Валентина Романенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019Шмыгалькарантинтранспорт


powered by lun.ua
Главное сегодня

Порошенко: Смягчение карантина – рискованное решение, но выход есть

COVID-19: рекорд выздоровлений в Украине, но новых больных все равно больше

Тищенко не знает, что делал в "Велюре" нардеп Яценко и другие гости

ФотоПолиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать ресторан на Львовщине

обновленоУ Криклия сообщили, что через 10 дней будут возобновлять работу транспорта, а затем "передумали"

Врач выписал из больницы 15 больных COVID-19 в Кривом Роге – горсовет

Все главные новости...
коронавирус
Шмыгаль: Мы достигаем плато и пика эпидемии, о котором говорили
В США представили законопроект о санкциях против КНР за COVІD-19
Порошенко: Смягчение карантина – рискованное решение, но выход есть
Последние новости
11:41
НАПК против проекта закона, который позволит скрывать имущество через детей
11:36
На Донбассе ранили военного
11:32
Шмыгаль: информация о запрете на выезд из Украины - фейк и ложь
11:25
Курс валют на 13 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:24
Шмыгаль говорит, что карантин будет, пока не найдут лекарство от коронавируса
11:13
В Украину из Турции спецрейсом вылетели более 100 украинцев
11:07
Шмыгаль рассказал, на что пошли деньги из стабфонда в 65 миллиардов
11:00
Тищенко говорит, что у него с кумом Ермаком строгие взаимоотношения
10:58
Степанов рассказал, какие отечественные фармкомпании работают над симптоматическим лечением против COVID-19
10:55
документДело о "пленках Ермака" перебросили уже на СБУ
Все новости...