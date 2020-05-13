Шмыгаль говорит, что карантин будет, пока не найдут лекарство от коронавируса

Пока не изобретут лекарство от COVID-19 карантинные ограничения сохранятся, общественный транспорт будет запущен на третьем этапе выхода из карантина.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании парламента во время часа вопросов к правительству

Детали: Нардепы в частности замечали, что чиновнику со служебным авто и водителем легко говорить о ситуации с общественным транспортом, миллионы же украинских граждан не имеют возможности передвигаться, в частности владельцы малых бизнесов, которые в условиях стремительных потерь дохода не могут обеспечить подъезд своих работников к местам работы.

Шмыгаль в ответ продемонстрировал графики заболеваемости в Украине и других европейских странах, и повторил, что Украина идет по сценарию Польши - умеренного выхода из карантина, чтобы не допустить обвалов системы здравоохранения, как в Испании и Италии (с сотнями умерших от коронавируса за сутки).

Прямая речь: "Чиновнику не очень легко принимать решения о десятках тысяч человеческих жизней, поэтому предлагаю на этих вопросах не спекулировать политически, а четко подходить к соблюдению карантина. Других действующих механизмов в мире сегодня нету. Пока не будет найдено лекарство, мы вынуждены заходить и выходить в карантин по соответствующим правилам".

Предыстория: