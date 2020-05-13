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Кличко пообіцяв швидкі дозволи на літні майданчики і плату в 1 гривню

Середа, 13 травня 2020, 13:56
Кличко пообіцяв швидкі дозволи на літні майданчики і плату в 1 гривню

Київська влада підготувала проект рішення Київради, за яким пропонує встановити символічну фіксовану суму пайової участі у розмірі 1 гривня для літніх та сезонних майданчиків, щоб підтримати бізнес в умовах пандемії.

Джерело: Кличко на онлайн-пресконференції 13 травня

Пряма мова: "Розуміючи, що бізнес несе втрати і йому потрібна допомога, ми підготували рішення Київради про запровадження для літніх та сезонних майданчиків кафе і ресторанів символічної фіксованої сплати пайової участі у сумі 1 гривня. Для літніх майданчиків – до кінця жовтня цього року. Для сезонних – до кінця грудня".

Деталі: Він додав, що літнім та сезонним майданчикам, які отримували документи у 2019 році, Департамент містобудування та архітектури видаватиме нові документи на розміщення без опрацювання і зайвих погоджень, за 2 робочих дні. Так само швидко зможуть отримати дозволи і нові майданчики.

Мер також нагадав, що місто надало 50 % знижку для малого та середнього бізнесу на сплату за оренду комунального майна. А у випадку неможливості використання об’єкта орендарів комунального майна звільнили від оплати оренди на період карантину.

Також з 1 березня до 30 квітня фізичних осіб-підприємців звільнили від сплати єдиного соціального внеску.  

Кличко додав, що міська влада відновила співпрацю з Фондом розвитку підприємництва, тож бізнесмени столиці зможуть отримати від фонду фінансування на реалізацію інвестпроектів. 

При цьому, за словами мера, сама столиця через карантин втратила уже 1,5 млрд гривень, бо практично не отримує податків та зборів, які надходили від малого та середнього бізнесу.  

Для довідки: Пайова участь – це кошти, які власники будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення мають сплачувати за утримання об’єктів благоустрою.

Розмір пайового внеску залежить від місця розташування майданчика, його площі, вартості квадратного метра землі й функціонального призначення ділянки; встановлюють його місцеві органи.

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Передісторія: 

  • В Україні 11 травня набув чинності перший етап послаблення карантинних обмежень, введених у зв'язку з епідемією коронавірусу. 
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин у зв’язку з коронавірусом знову продовжать, але він сподівається, що метро і міжміський транспорт вдасться відкрити раніше, ніж в середині літа.
  • За останню добу, 12 травня, на COVID-19 в Україні захворіли 402 особи, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 14 хворих, одужали 343 пацієнти. 
  • Загалом за час пандемії в Україні зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них 1 130 – діти, 3 208 – медики. Від ускладнень померли 439 людей (з них 23 медпрацівники), а одужали 3 716 пацієнтів (з них 935 медпрацівників).

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївВіталій Кличкокарантинбізнес
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