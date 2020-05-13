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Кличко пообещал быстрые разрешения на летние площадки и плату в 1 гривну

Среда, 13 мая 2020, 13:56
Кличко пообещал быстрые разрешения на летние площадки и плату в 1 гривну

Киевская власть подготовила проект решения Киевсовета, по которому предлагает установить символическую фиксированную сумму паевого участия в размере 1 гривна для летних и сезонных площадок, чтобы поддержать бизнес в условиях пандемии.

Источник: Кличко на онлайн-пресс-конференции 13 мая

Прямая речь: "Понимая, что бизнес несет потери и ему нужна помощь, мы подготовили решение Киевсовета о введении для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов символической фиксированной уплаты паевого участия в сумме 1 гривна. Для летних площадок – до конца октября этого года. Для сезонных – до конца декабря".

Детали: Он добавил, что летним и сезонным площадкам, которые получали документы в 2019 году, Департамент градостроительства и архитектуры будет выдавать новые документы на размещение без обработки и лишних согласований, за 2 рабочих дня. Так же быстро смогут получить разрешения и новые площадки.

Мэр также напомнил, что город предоставил 50% скидку для малого и среднего бизнеса на оплату за аренду коммунального имущества. А в случае невозможности использования объекта арендаторов коммунального имущества освободили от оплаты аренды на период карантина.

Также с 1 марта по 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от уплаты единого социального взноса.

Кличко добавил, что городская власть возобновила сотрудничество с Фондом развития предпринимательства, поэтому бизнесмены столицы смогут получить от фонда финансирование на реализацию инвестпроектов.

При этом, по словам мэра, сама столица из-за карантина потеряла уже 1,5 миллиарда гривен, так как практически не получает налогов и сборов, поступающих от малого и среднего бизнеса.

Для справки: Паевое участие – это средства, которые владельцы зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения должны платить за содержание объектов благоустройства.

Размер паевого взноса зависит от места расположения площадки, ее площади, стоимости квадратного метра земли и функционального назначения участка; устанавливают его местные органы.

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Предыстория: 

  • В Украине 11 мая вступил в силу первый этап ослабления карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после 22 мая карантин в связи с коронавирусом снова продлят, но он надеется, что метро и междугородний транспорт удастся открыть раньше, чем в середине лета.
  • За последние сутки, 12 мая, COVID-19 в Украине заболели 402 человека, умерли от осложнений коронавирусной болезни 14 больных, выздоровели 343 пациента.
  • Всего за время пандемии в Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1 130 – дети, 3 208 – медики. От осложнений умерли 439 человек (из них 23 медработника), а выздоровели 3 716 пациентов (из них 935 медработников).

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевВиталий Кличкокарантинбизнес
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