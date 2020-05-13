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"Газова схема": Онищенку заочно оголосили обвинувальний акт

Середа, 13 травня 2020, 15:41
Газова схема: Онищенку заочно оголосили обвинувальний акт

Під час засідання Вищого антикорупційного суду 13 травня прокурор зачитав обвинувальний акт у справі колишнього депутата Олександра Онищенка, якого підозрюють в організації "газових схем".

Джерело: Центр протидії корупції

Дослівно: "Прокурор САП зачитав у залі Антикорсуду обвинувачення любителю коней Олександру Онищенку. Його вважають організатором "газової схеми" на 3 млрд грн (700 млн від схеми і 2 млрд оборудок з податківцями на чолі з Насіровим)".

Деталі: Відзначається, що після зачитування обвинувального акту, адвокати попросили 188 днів на ознайомлення з матеріалами, але суд їм відмовив. За словами судді, такі довгі строки шкодять самому обвинуваченому.

Онищенко наразі перебуває у Німеччині, де очікує на рішення щодо екстрадиції в Україну. Суд слухає справу щодо екснардепа заочно.

До суду справу передали ще в лютому 2019 року. Вона потрапила до ВАКС ще восени, проте розгляд по суті почався лише 13 травня.

Що було раніше: У січні Вищий антикорупційний суд вирішив слухати справу ексдепутата-втікача Олександра Онищенка заочно і просив німецьких правоохоронців вручити підозрюваному повістку з викликом на судове засідання.

5 травня суд доручив призначити Онищенку і його спільниці безоплатних адвокатів, бо його захисники не прийшли в суд.

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Передісторія:

  • За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.
  • 5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.
  • 29 листопада 2019 року Онищенка затримали і посадили під варту в Німеччині. Там він, за рішенням німецького суду, очікує на екстрадицію до України.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОнищенкогазАнтикорупційний суд
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