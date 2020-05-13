"Газова схема": Онищенку заочно оголосили обвинувальний акт

Під час засідання Вищого антикорупційного суду 13 травня прокурор зачитав обвинувальний акт у справі колишнього депутата Олександра Онищенка, якого підозрюють в організації "газових схем".

Джерело: Центр протидії корупції

Дослівно: "Прокурор САП зачитав у залі Антикорсуду обвинувачення любителю коней Олександру Онищенку. Його вважають організатором "газової схеми" на 3 млрд грн (700 млн від схеми і 2 млрд оборудок з податківцями на чолі з Насіровим)".

Деталі: Відзначається, що після зачитування обвинувального акту, адвокати попросили 188 днів на ознайомлення з матеріалами, але суд їм відмовив. За словами судді, такі довгі строки шкодять самому обвинуваченому.

Онищенко наразі перебуває у Німеччині, де очікує на рішення щодо екстрадиції в Україну. Суд слухає справу щодо екснардепа заочно.

До суду справу передали ще в лютому 2019 року. Вона потрапила до ВАКС ще восени, проте розгляд по суті почався лише 13 травня.

Що було раніше: У січні Вищий антикорупційний суд вирішив слухати справу ексдепутата-втікача Олександра Онищенка заочно і просив німецьких правоохоронців вручити підозрюваному повістку з викликом на судове засідання.

5 травня суд доручив призначити Онищенку і його спільниці безоплатних адвокатів, бо його захисники не прийшли в суд.

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Передісторія: