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"Газовая схема": Онищенко заочно объявили обвинительный акт

Среда, 13 мая 2020, 15:41
Газовая схема: Онищенко заочно объявили обвинительный акт

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 13 мая прокурор зачитал обвинительный акт по делу бывшего депутата Александра Онищенко, которого подозревают в организации "газовых схем".

Источник: Центр противодействия коррупции

Дословно: "Прокурор САП зачитал в зале Антикорсуда обвинения любителю лошадей Александру Онищенко. Его считают организатором "газовой схемы" на 3 млрд грн (700 млн от схемы и 2 млрд сделок с налоговиками во главе с Насиров)".

Детали: Отмечается, что после зачитывания обвинительного акта, адвокаты попросили 188 дней на ознакомление с материалами, но суд им отказал. По словам судьи, такие длинные сроки вредят самому обвиняемому.

Онищенко сейчас находится в Германии, где ожидает решения об экстрадиции в Украину. Суд слушает дело относительно экс-нардепа заочно.

В суд дело передали еще в феврале 2019 года. Оно попало в ВАКС еще осенью, однако рассмотрение по существу началось лишь 13 мая.

Что было раньше: В январе Высший антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-депутата Александра Онищенко заочно и просил немецких правоохранителей вручить подозреваемому повестку с вызовом на судебное заседание. 

5 мая суд поручил назначить Онищенко и его сообщнице бесплатных адвокатов, потому что его защитники не пришли в суд.

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Предыстория:

  • По данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргазвыдобування" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.
  • 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.
  • 29 ноября 2019 года Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии. Там он по решению немецкого суда ожидает экстрадиции в Украину.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОнищенкогазАнтикоррупционный суд
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