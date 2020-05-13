Усі розділи
Укр / Рус

У головному храмі Збройних сил Росії мозаїку Путіна замінили на ікону

Середа, 13 травня 2020, 15:42

Зображення глави СРСР Йосипа Сталіна і президента Росії Володимира Путіна прибрали з мозаїк у головному храмі Міноборони РФ в парку "Патріот" в підмосковній Кубинці.

Джерело: "Відкриті медіа"

Дослівно: "Побачити Путіна на стінах собору вже не можна. Будівельники храму відредагували мозаїки, прибравши зображення президента, міністра оборони Сергія Шойгу, губернатора Криму Сергія Аксьонова та інших російських чиновників, які викликали бурхливі суперечки".

Деталі: Обличчя російських чиновників були в центрі мозаїки, присвяченої анексії Криму Росією. Тепер на тому місці зображені священики.

А там, де раніше була голова Путіна, тепер красується ікона, якої у початковому варіанті картини не було. 

 
Фото  openmedia.io

Крім того, декоратори замінили гасло "Крим наш", яке викликало нарікання, на нейтральне "Ми разом" і прибрали портрет Йосипа Сталіна з мозаїки, присвяченої перемозі СРСР у Великій Вітчизняній війні, замінивши його на плакат зі слоганом "Піднімемо над Берліном прапор перемоги". 

 
Фото  openmedia.io

За словами одного з робітників у храмі, обидва зображення прибрали зовсім недавно: Путіна – 5 травня, а Сталіна – 7 травня.

Голова художньої ради з будівництва храму протоієрей Леонід Калінін визнав, що портрети замінили саме через хвилю суспільного невдоволення.

Відзначається, що Міноборони 9 травня оголосило про завершення будівництва храму, зараз там триває прибирання.

Коли саме церква буде освячена, поки не відомо. За словами отця Леоніда, поспіху немає, оскільки в країні карантин через коронавірус, і люди все одно не зможуть потрапити в храм.

Передістоорія:

  • Спершу повідомлялося, що у головному храмі Збройних сил Росії з'явилися зображення серпа і молота на вітражах.
  • Також зазначалось, що в оформленні комплексу головного храму Збройних сил Росії в підмосковній Кубинці будуть використані фотографії батька президента РФ Володимира Путіна і діда президента України Володимира Зеленського разом з ним самим.
  • Згодом з'ясувалося, що головному храмі Збройних сил Росії створили мозаїчні зображення президента РФ Володимира Путіна, міністра оборони РФ Сергія Шойгу і глави СРСР Йосипа Сталіна.

Теми: РосіяПутінцерква


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін дозволив гуляти групами до 8 людей і сидіти за столиками вчотирьох

Українцям заборонили їздити в Білорусь по внутрішніх паспортах з 1 вересня

Злив персональних даних в Telegram: підозра впала на посадовців МВС і ДМС

Із 22 травня можливий другий етап послаблення карантину – Шмигаль

Рада ухвалила "антиколомойський" закон про банки

Зеленський прийшов у Раду і звернувся до нардепів

Усі головні новини...
Росія
"Голос" зібрав підписи для ще одного позачергового засідання Ради
Залишилося менше двох діб до закінчення санкцій проти ВКонтакте і Ко - "Голос"
Кремль розробив законопроект про голосування поштою на карантині – ЗМІ
Останні новини
16:43
відео"Турборежим не витримує, кнопки горять": к Раді оголосили перерву через задимлення
16:41
У Мінфіні пояснили, як планують "перекрити" дефіцит держбюджету
16:41
Ексглаву штабу Трампа Манафорта перевели під домашній арешт через коронавірус
16:40
фотоНа столичному Подолі підстрелили чоловіка
16:22
Меркель за покращення відносин з РФ попри хакерську атаку
16:20
Марченко розповів, коли відбудеться перший транш МВФ і якого розміру він буде
16:09
Зеленський планує продовжити заборону на "Вконтакте" і "Одноклассников"
16:05
Уряд відновлює роботу пішохідного пункту пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею
15:46
Кабмін дозволив таксі рухатися смугами руху для громадського транспорту
15:42
фото У головному храмі Збройних сил Росії мозаїку Путіна замінили на ікону
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!