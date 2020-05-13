У головному храмі Збройних сил Росії мозаїку Путіна замінили на ікону

Зображення глави СРСР Йосипа Сталіна і президента Росії Володимира Путіна прибрали з мозаїк у головному храмі Міноборони РФ в парку "Патріот" в підмосковній Кубинці.

Джерело: "Відкриті медіа"

Дослівно: "Побачити Путіна на стінах собору вже не можна. Будівельники храму відредагували мозаїки, прибравши зображення президента, міністра оборони Сергія Шойгу, губернатора Криму Сергія Аксьонова та інших російських чиновників, які викликали бурхливі суперечки".

Деталі: Обличчя російських чиновників були в центрі мозаїки, присвяченої анексії Криму Росією. Тепер на тому місці зображені священики.

А там, де раніше була голова Путіна, тепер красується ікона, якої у початковому варіанті картини не було.

Фото openmedia.io

Крім того, декоратори замінили гасло "Крим наш", яке викликало нарікання, на нейтральне "Ми разом" і прибрали портрет Йосипа Сталіна з мозаїки, присвяченої перемозі СРСР у Великій Вітчизняній війні, замінивши його на плакат зі слоганом "Піднімемо над Берліном прапор перемоги".

Фото openmedia.io

За словами одного з робітників у храмі, обидва зображення прибрали зовсім недавно: Путіна – 5 травня, а Сталіна – 7 травня.

Голова художньої ради з будівництва храму протоієрей Леонід Калінін визнав, що портрети замінили саме через хвилю суспільного невдоволення.

Відзначається, що Міноборони 9 травня оголосило про завершення будівництва храму, зараз там триває прибирання.

Коли саме церква буде освячена, поки не відомо. За словами отця Леоніда, поспіху немає, оскільки в країні карантин через коронавірус, і люди все одно не зможуть потрапити в храм.

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