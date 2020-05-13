В главном храме Вооруженных сил России мозаику Путина заменили на икону

Изображения главы СССР Иосифа Сталина и президента России Владимира Путина убрали с мозаик в главном храме Минобороны РФ в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Источник: "Открытые медиа"

Дословно: "Увидеть Путина на стенах собора уже нельзя. Строители храма отредактировали мозаики, убрав вызвавшие бурные споры изображения президента, министра обороны Сергея Шойгу, губернатора Крыма Сергея Аксёнова и других российских чиновников".

Детали: Лица российских чиновников были в центре мозаики, посвящённой аннексии Крыма Россией. Теперь на том месте изображены священники.

А там, где раньше была голова Путина, теперь красуется икона, которой в первоначальном варианте картины не было.

Фото openmedia.io

Кроме того, декораторы заменили вызвавший нарекания лозунг "Крым наш" на нейтральное "Мы вместе" и убрали портрет Иосифа Сталина с мозаики, посвящённой победе СССР в Великой Отечественной войне, заменив его на плакат со слоганом "Водрузим над Берлином знамя победы".

Фото openmedia.io

По словам одного из рабочих в храме, оба изображения убрали совсем недавно: Путина – 5 мая, а Сталина – 7 мая.

Председатель художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин признал, что портреты заменили именно из-за волны общественного недовольства.

Отмечается, что Минобороны 9 мая объявило о завершении строительства храма, сейчас там идёт уборка.

Когда именно церковь будет освящена, пока не известно. По словам отца Леонида, спешки нет, поскольку в стране карантин из-за коронавируса, и люди все равно не смогут попасть в храм.

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