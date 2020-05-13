В главном храме Вооруженных сил России мозаику Путина заменили на икону
Изображения главы СССР Иосифа Сталина и президента России Владимира Путина убрали с мозаик в главном храме Минобороны РФ в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.
Источник: "Открытые медиа"
Дословно: "Увидеть Путина на стенах собора уже нельзя. Строители храма отредактировали мозаики, убрав вызвавшие бурные споры изображения президента, министра обороны Сергея Шойгу, губернатора Крыма Сергея Аксёнова и других российских чиновников".
Детали: Лица российских чиновников были в центре мозаики, посвящённой аннексии Крыма Россией. Теперь на том месте изображены священники.
А там, где раньше была голова Путина, теперь красуется икона, которой в первоначальном варианте картины не было.
Кроме того, декораторы заменили вызвавший нарекания лозунг "Крым наш" на нейтральное "Мы вместе" и убрали портрет Иосифа Сталина с мозаики, посвящённой победе СССР в Великой Отечественной войне, заменив его на плакат со слоганом "Водрузим над Берлином знамя победы".
По словам одного из рабочих в храме, оба изображения убрали совсем недавно: Путина – 5 мая, а Сталина – 7 мая.
Председатель художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин признал, что портреты заменили именно из-за волны общественного недовольства.
Отмечается, что Минобороны 9 мая объявило о завершении строительства храма, сейчас там идёт уборка.
Когда именно церковь будет освящена, пока не известно. По словам отца Леонида, спешки нет, поскольку в стране карантин из-за коронавируса, и люди все равно не смогут попасть в храм.
Предыстория:
- Ранее стало известно, что в главном храме Вооружённых сил России появились изображения серпа и молота на витражах.
- Также сообщалось, что в оформлении комплекса главного храма Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке будут использованы фотографии отца президента РФ Владимира Путина и деда президента Украины Владимира Зеленского вместе с ним самим.
- Позже оказалось, что в главном храме Вооруженных сил России будут мозаичные изображения президента РФ Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы СССР Иосифа Сталина.