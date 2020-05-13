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У центрі Києва пікетують щодо відновлення перевезень

Середа, 13 травня 2020, 17:32
У центрі Києва пікетують щодо відновлення перевезень

На Європейську площу у Києві 13 травня на акцію протесту зібралися перевізники з різних регіонів України, які вимагають від влади відновити внутрішні та міжнародні перевезення.

Джерело: hromadske

Деталі: Мітингарі приїхали у центр міста на автобусах. В урядовий квартал транспорт не пропустили спецпризначенці, що охороняють Кабмін та Раду.

На автобусах розміщені написи "Відновіть автобусне сполучення", "Нам потрібна робота", "Бізнес легальний вимирає, нелегальний — процвітає".

Що було раніше: 13 травня під будівлею Кабінету міністрів зібралися кількасот протестувальників, які вимагають від уряду дозволити роботу транспорту в Україні.

Передісторія:

  • 24 квітня Кабмін оприлюднив орієнтовний план виходу з карантину, який складається з 5 етапів і залежить від розвитку епідемічної ситуації. Запуск транспорту має початися не раніше 3 етапу. Умова - протягом 10 днів поспіль кількість осіб, які одужали, вдвічі або більше перевищує кількість нових випадків.
  • З 11 травня почався перший етап пом'якшення карантину.
  • 12 травня Міністерство інфраструктури заявило, що докладає всіх зусиль, щоб після закінчення карантину пасажирський транспорт зміг поступово відновити свою роботу за умови обов’язкового дотримання всіх протиепідеміологічних заходів. Спочатку в повідомленні було вказано, що це може статися вже за 10 днів, пізніше часові рамки забрали з тексту.

Теми: Київкарантинепідеміякоронавірус
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