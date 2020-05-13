У центрі Києва пікетують щодо відновлення перевезень

На Європейську площу у Києві 13 травня на акцію протесту зібралися перевізники з різних регіонів України, які вимагають від влади відновити внутрішні та міжнародні перевезення.

Джерело: hromadske

Деталі: Мітингарі приїхали у центр міста на автобусах. В урядовий квартал транспорт не пропустили спецпризначенці, що охороняють Кабмін та Раду.

На автобусах розміщені написи "Відновіть автобусне сполучення", "Нам потрібна робота", "Бізнес легальний вимирає, нелегальний — процвітає".

На Європейській площі у Києві мітингують перевізники — вони приїхали до центру міста на автобусах, які в урядовий квартал не пускають спецпризначенці, що охороняють Кабмін і Раду pic.twitter.com/mGobocm4hI — hromadske (@HromadskeUA) May 13, 2020

Що було раніше: 13 травня під будівлею Кабінету міністрів зібралися кількасот протестувальників, які вимагають від уряду дозволити роботу транспорту в Україні.

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