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Укр / Рус

В центре Киева пикетируют по поводу восстановления перевозок

Среда, 13 мая 2020, 17:32

На Европейскую площадь в Киеве 13 мая на акцию протеста собрались перевозчики из разных регионов Украины, которые требуют от властей восстановить внутренние и международные перевозки.

Источник: hromadske

Детали: Митингующие приехали в центр города на автобусах. В правительственный квартал транспорт не пропустили спецназовцы, охраняющие Кабмин и Раду.

На автобусах размещены надписи "Восстановите автобусное сообщение", "Нам нужна работа", "Бизнес легальный вымирает, нелегальный - процветает".

Что было раньше: 13 мая под зданием Кабинета министров собрались несколько сотен протестующих, которые требуют от правительства разрешить работу транспорта в Украине.

Предыстория: 

  • 24 апреля Кабмин обнародовал ориентировочныйплан выхода из карантина, который состоит из 5 этапов и зависит от развития эпидемической ситуации. Запуск транспорта должен начаться не ранее 3 этапа. Условие - в течение 10 дней подряд количество в лиц вдвое или более превышает количество новых случаев.
  • С 11 мая начался первый этап смягчения карантина.
  • 12 мая Министерство инфраструктуры заявило, что прилагает все усилия, чтобы после окончания карантина пассажирский транспорт смог постепенно возобновить свою работу при условии обязательного соблюдения всех противоэпидемических мер. Сначала в сообщении было указано, что это может произойтиуже через 10 дней, позже временные рамки убрали из текста.

Темы: Киевкарантинэпидемиякоронавирус


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