В центре Киева пикетируют по поводу восстановления перевозок

На Европейскую площадь в Киеве 13 мая на акцию протеста собрались перевозчики из разных регионов Украины, которые требуют от властей восстановить внутренние и международные перевозки.

Источник: hromadske

Детали: Митингующие приехали в центр города на автобусах. В правительственный квартал транспорт не пропустили спецназовцы, охраняющие Кабмин и Раду.

На автобусах размещены надписи "Восстановите автобусное сообщение", "Нам нужна работа", "Бизнес легальный вымирает, нелегальный - процветает".

На Європейській площі у Києві мітингують перевізники — вони приїхали до центру міста на автобусах, які в урядовий квартал не пускають спецпризначенці, що охороняють Кабмін і Раду pic.twitter.com/mGobocm4hI — hromadske (@HromadskeUA) May 13, 2020

Что было раньше: 13 мая под зданием Кабинета министров собрались несколько сотен протестующих, которые требуют от правительства разрешить работу транспорта в Украине.

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