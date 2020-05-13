В центре Киева пикетируют по поводу восстановления перевозок
На Европейскую площадь в Киеве 13 мая на акцию протеста собрались перевозчики из разных регионов Украины, которые требуют от властей восстановить внутренние и международные перевозки.
Источник: hromadske
Детали: Митингующие приехали в центр города на автобусах. В правительственный квартал транспорт не пропустили спецназовцы, охраняющие Кабмин и Раду.
На автобусах размещены надписи "Восстановите автобусное сообщение", "Нам нужна работа", "Бизнес легальный вымирает, нелегальный - процветает".
На Європейській площі у Києві мітингують перевізники — вони приїхали до центру міста на автобусах, які в урядовий квартал не пускають спецпризначенці, що охороняють Кабмін і Раду pic.twitter.com/mGobocm4hI— hromadske (@HromadskeUA) May 13, 2020
Что было раньше: 13 мая под зданием Кабинета министров собрались несколько сотен протестующих, которые требуют от правительства разрешить работу транспорта в Украине.
Предыстория:
- 24 апреля Кабмин обнародовал ориентировочныйплан выхода из карантина, который состоит из 5 этапов и зависит от развития эпидемической ситуации. Запуск транспорта должен начаться не ранее 3 этапа. Условие - в течение 10 дней подряд количество в лиц вдвое или более превышает количество новых случаев.
- С 11 мая начался первый этап смягчения карантина.
- 12 мая Министерство инфраструктуры заявило, что прилагает все усилия, чтобы после окончания карантина пассажирский транспорт смог постепенно возобновить свою работу при условии обязательного соблюдения всех противоэпидемических мер. Сначала в сообщении было указано, что это может произойтиуже через 10 дней, позже временные рамки убрали из текста.