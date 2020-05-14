Метро у Києві, Дніпрі та Харкові можуть відкрити не в один день – Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не може гарантувати одночасного відкриття метрополітену у Києві, Дніпрі та Харкові.

Джерело: Ляшко в ефірі UA: Українське радіо

Пряма мова: "Ми будемо розглядати це питання і схвалювати, враховуючи епідситуацію і наші етапи виходу з карантину, які будуть враховувати адаптивність, мова йде про три міста: Київ, Харків і Дніпро. І я не можу гарантувати, що метрополітен в них відкриється в один день"

Деталі: Ляшко вкотре нагадав, що питання роботи громадського транспорту вирішується у співпраці із міністерством інфраструктури та міністерством економіки.

"Є питання, які ми обстоюємо з епідеміологічної точки зору. Зараз розглядаємо, що громадський транспорт буде відкрито в другому чи третьому етапі, якщо не буде ускладнень епідеміологічної ситуації. Зараз ми говоримо про комплексне відкриття. Орієнтовно, це буде початок червня", – сказав головний санлікар.

Що передувало: 13 травня під будівлею Кабінету міністрів зібралися кількасот протестувальників, які вимагають від уряду дозволити роботу транспорту в Україні.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів з проханням відновити роботу метрополітену з 25 травня.

Харківська влада каже, що скупчення людей у наземному транспорті після послаблення карантину може призвести до негативних наслідків, та закликає уряд відкрити метро.