Усі розділи
Укр / Рус

Метро у Києві, Дніпрі та Харкові можуть відкрити не в один день – Ляшко

Четвер, 14 травня 2020, 03:39

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не може гарантувати одночасного відкриття метрополітену у Києві, Дніпрі та Харкові. 

Джерело: Ляшко в ефірі UA: Українське радіо

Пряма мова: "Ми будемо розглядати це питання і схвалювати, враховуючи епідситуацію і наші етапи виходу з карантину, які будуть враховувати адаптивність, мова йде про три міста: Київ, Харків і Дніпро. І я не можу гарантувати, що метрополітен в них відкриється в один день"

Деталі: Ляшко вкотре нагадав, що питання роботи громадського транспорту вирішується у співпраці із міністерством інфраструктури та міністерством економіки.

"Є питання, які ми обстоюємо з епідеміологічної точки зору. Зараз розглядаємо, що громадський транспорт буде відкрито в другому чи третьому етапі, якщо не буде ускладнень епідеміологічної ситуації. Зараз ми говоримо про комплексне відкриття. Орієнтовно, це буде початок червня", – сказав головний санлікар. 

Що передувало: 13 травня під будівлею Кабінету міністрів зібралися кількасот протестувальників, які вимагають від уряду дозволити роботу транспорту в Україні.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів з проханням відновити роботу метрополітену з 25 травня.

Харківська влада каже, що скупчення людей у наземному транспорті після послаблення карантину може призвести до негативних наслідків, та закликає уряд відкрити метро.

Українська правда
Теми: метрокарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Без присутності України: росіяни у Берліні "конструктивно" обговорили Донбас

Зеленський змінив голів СБУ у трьох областях і Києві

фотоУ центрі Києва пікетують щодо відновлення перевезень

Зеленський розповів, що дозволять на другому етапі пом’якшення карантину

Кабмін дозволив гуляти групами до 8 людей і сидіти за столиками вчотирьох

Українцям заборонили їздити в Білорусь по внутрішніх паспортах з 1 вересня

Усі головні новини...
метро
Заступниця Кернеса каже, що закрите метро створює загрозу для дотримання карантину
Кличко просить Кабмін відкрити метро з 25 травня
Метро до 22 травня не відкриють – Офіс президента
Останні новини
03:39
Метро у Києві, Дніпрі та Харкові можуть відкрити не в один день – Ляшко
03:00
На Житомирщині від коронавірусу вилікувались вже 80 осіб
02:10
ВідеоМайже півсотні немовлят, народжених для іноземців, перебувають у готелі Києва
01:22
У Рівненській області виявили ще 18 хворих на COVID-19
00:43
Рябошапка вважає, що Венедіктова причетна до його відставки
00:11
На Буковині число випадків коронавірусу перевищило 2500
23:57
мапаУкраїну накриють короткочасні дощі
23:39
Макрон готує країну до можливого повернення жорсткої ізоляції
23:06
Європарламент схвалив 1,2 млрд євро допомоги Україні для подолання "коронавірусної" кризи
22:45
Новини економіки: звільнення Вітренка, ухвалення "антиколомойського закону, "цукерка" для ФОПів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!