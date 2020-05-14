Метро в Киеве, Днепре и Харькове могут открыть не в один день – Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко не может гарантировать одновременного открытия метрополитена в Киеве, Днепре и Харькове.

Источник: Ляшко в эфире UA: Украинский радио

Прямая речь: "Мы будем рассматривать этот вопрос и одобрять, учитывая эпидситуацию и наши этапы выхода из карантина, которые будут учитывать адаптивность, речь идет о трех городах: Киев, Харьков и Днепр. И я не могу гарантировать, что метрополитен в них откроется в один день".

Детали: Ляшко в очередной раз напомнил, что вопрос работы общественного транспорта решается в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры и Министерством экономики.

"Есть вопросы, которые мы отстаиваем с эпидемиологической точки зрения. Сейчас рассматриваем, что общественный транспорт будет открыт во втором или третьем этапе, если не будет осложнений эпидемиологической ситуации. Сейчас мы говорим о комплексном открытии. Ориентировочно, это будет начало июня", – сказал главный санврач.

Что предшествовало: 13 мая под зданием Кабинета министров собрались несколько сотен протестующих, которые требуют от правительства разрешить работу транспорта в Украине.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров с просьбой восстановить работу метрополитена с 25 мая.

Харьковские власти говорят, что скопление людей в наземном транспорте после ослабления карантина может привести к негативным последствиям, и призывает правительство открыть метро.