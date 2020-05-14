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МОЗ озвучил критерии 4 этапов выхода из карантина – области могут идти не в ногу

Четверг, 14 мая 2020, 10:00

Кабинет министров утвердит 4 этапа выхода из карантина в связи с COVID-19, а вводить их смогут не синхронно по всей стране, а в зависимости от региональной ситуации.

Источник: министр иностранных дел Максим Степанов на ежедневном брифинге

Прямая речь: "Министерство здравоохранения разработало поэтапные смягчения карантинных мероприятий. Они очень четкие – и я думаю, что будут приняты на ближайшем заседании правительства.

У нас есть четыре этапа выхода из карантина. Каждому из этих этапов соответствуют определенные критерии и под каждый этап есть соответствующее смягчения.

Какие критерии? У нас есть количество случаев за последние 7 дней на 100 тысяч населения – это так называемый показатель инцидентности. Загруженность кроватей (больными с) COVID-19 должно быть не более 50%. Количество тестирований – ПЦР-тестирование плюс IFA-тестирование, которое мы сейчас добавляем, – 7 дней на 100 тысяч населения должно быть на уровне 15-ти. Количество новых случаев за последние 7 дней к предыдущим 7-ми дням – или R-показатель – должно быть на уровне 0,9-1,0.

Эти все этапы будут вводиться по формуле так называемого адаптивного карантина. Эти показатели разнятся по областям, поэтому мы считаем, что это будет очень правильная тактика: в зависимости от области будем смягчать карантин.

То есть утверждения этих этапов будет на национальном уровне, а уже смягчение будет происходить, в том числе, на уровне конкретной области".

Детали: Глава Минздрава уточнил, что "все этапы рассчитывали, исходя из 10 дней", потому что это тот срок, за который можно на основе анализа сделать вывод о готовности к переходу на следующий этап.

Степанов отметил, что первое смягчения карантина состоялось 11 мая, второй планируется пока 22 мая.

На втором этапе послаблений позволят проводить спортивные соревнования – без зрителей, открыться отелям – но без функционирования ресторанов и спортивных залов (хостелы не входят в это смягчение), возобновят транспорт и работу дошкольных учреждений.

Министр подчеркнул, что все эти меры возможны при соблюдении противоэпидемических требований: масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции антисептиками рук.

Под каждое послабление будут разработаны правила – и для транспорта, и для спортивных соревнований.

Напомним: Ранее Кабинет министров планировал 5 этапов выхода из карантина.

Алена Рощенко, УП
Темы: карантинкоронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав


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