Все разделы
Укр / Рус

Криклий опубликовал 3 этапа выхода транспорта из карантина

Четверг, 14 мая 2020, 11:35

Министр инфраструктуры Владислав Криклий представил три этапа запуска общественного транспорта, но дату еще должны согласовать с Министерством здравоохранения.

Источник: Telegram-канал министра

Дословно: "Транспорт выходить из карантина поэтапно. До конца недели должны согласовать с Минздравом дать этапов, чтобы люди могли добраться до работы, но были максимально защищены от распространения коронавируса".

Детали: В частности, на первом этапе планируется запуск городского транспорта (кроме маршрутных такси) и пригородного (в пределах одного района), а также запуск внутренних авиаперелетов и частичный запуск работы железных дорог: курсирование до 50% электричек в часы пик, запуск 42 пар поездов дальнего сообщения категории "Интерсити" и "Ночной экспресс".

На втором этапе планируется разрешить межобластные и международные автоперевозки, запустить все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток, и все пассажирские поезда, кроме сезонных.

На третьем этапе предлагается открыть международное авиа и железнодорожное сообщение и сезонные поезда.

 
нажмите, чтобы увеличить изображение

Также в ведомстве работают с авиаперевозчиками и МИД, чтобы определять страны, с которых начнется восстановление международного авиасообщения. Авиакомпании предлагают восстанавливать внутренние перелеты одновременно с международными.

В то же время, пассажиры и персонал транспорта обязаны использовать средства индивидуальной защиты, будет проводиться температурный скрининг и дезинфекция транспортных помещений (аэропорты, вокзалы).

Количество пассажиров ограничат: для автотранспорта - в пределах мест для сидения.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: транспорткарантинкоронавирусМининфраструктурыCovid-2019


powered by lun.ua
Главное сегодня

Криклий опубликовал 3 этапа выхода транспорта из карантина

МОЗ озвучил критерии 4 этапов выхода из карантина – области могут идти не в ногу

Коронавирус: В Украине впервые количество выздоровлений больше чем количество больных за сутки

Европейская комиссия предложила новые правила для авиапутешествий

ВОЗ считает, что коронавирус может стать привычной болезнью

ВидеоПочти полсотни младенцев, рожденных для иностранцев, находятся в отеле Киева

Все главные новости...
транспорт
Кабмин разрешил такси двигаться полосами движения для общественного транспорта
Под Кабмином требуют разрешить движение транспорта и открыть метро
После 22 мая планируем возобновить работу транспорта в столице – Кличко
Последние новости
11:48
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч больных коронавирусом за сутки
11:39
В Испании 5% жителей были инфицированы коронавирусом - исследование
11:37
Ломбардам ращрешат наличный обмен валют – НБУ
11:35
Криклий опубликовал 3 этапа выхода транспорта из карантина
11:28
Жители приграничных районов Украины смогут и дальше ездить в Беларусь по внутренним паспортам
11:20
Гладковскому обновили подозрение: сумма нанесенного ущерба выросла на 7 млн
11:12
Проект на 5 миллионов долларов: IT-школа Хмельницкого UNIT Factory закрывается
10:54
В Минздраве объяснили, от чего зависит своевременность выдачи зарплат за апрель врачам "экстренки"
10:54
"Репортеры без границ" призывают РФ не угрожать журналистам, которые пишут о COVID-19
10:42
фотоДолжностных лиц Одесской таможни поймали на систематических взятках
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!