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Гончарук: Зеленського помістили в інформаційний карантин

Четвер, 14 травня 2020, 19:56

Колишній прем’єр-міністр Олексій Гончарук, описуючи перший рік президентства Володимира Зеленського, повідомив, що команді глави держави в цей час складалася з 3 типів людей: за зміни, за президента і за себе.

Джерело: пост Гончарука у Facebook

Пряма мова: "Перший тип членів команди просував ідеї та боровся за зміни. Зараз їх залишилось дуже мало. Другий тип людей турбувався найперше за те, щоб не нашкодити Президенту. Це найближчі до нього люди. Майже сім’я. Третій тип людей — пристосуванці, які використали Президента як соціальний ліфт. Вони уникають "непопулярних тем", будують або свої годівнички, або відпрацьовують чи нарощують собі "рейтинг". Таких переважна більшість".

Деталі: За словами Гончарука, йому здається, Зеленського "помістили в інформаційний карантин". Його продовжують вводити в оману, що спонукає до прийняття суперечливих рішень. А започаткованим урядом Гончарука позитивним змінам тепер якщо не "дали задню", то принаймні поставили на паузу.

Експрем’єр зазначив, що турборежим має плюси і мінуси. Він дає можливість швидко провести необхідні зміни, а потім поступово виправляти дрібні недоліки, яких на такій швидкості неможливо уникнути, та працювати з негативними ефектами. Тобто ця стратегія передбачає, що спочатку буде складно, але отримані на 2-3-й рік результати перекриють негатив від недоліків та незручностей.

Українська правда
Теми: ГончарукЗеленський


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