Гончарук: Зеленского поместили в информационный карантин

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук, описывая первый год президентства Владимира Зеленского, сообщил, что команда главы государства в это время состояла из 3 типов людей: за перемены, за президента и за себя.

Источник: пост Гончарука в Facebook

Прямая речь: "Первый тип членов команды продвигал идеи и боролся за перемены. Сейчас их осталось очень мало. Второй тип людей беспокоился прежде всего за то, чтобы не навредить президенту. Это ближайшие к нему люди. Почти семья. Третий тип людей - приспособленцы, которые использовали президента как социальный лифт. Они избегают "непопулярных тем", строят либо свои кормушки, либо отрабатывают или наращивают себе "рейтинг". Таких подавляющее большинство".

Детали: По словам Гончарука, ему кажется, что Зеленского "поместили в информационный карантин". Его продолжают вводить в заблуждение, что побуждает к принятию противоречивых решений. А начавшимся правительством Гончарука положительным изменениям теперь если не "дали заднюю", то, по крайней мере, поставили на паузу.

Експремьер отметил, что турборежим имеет плюсы и минусы. Он дает возможность быстро провести необходимые изменения, а затем постепенно исправлять мелкие недостатки, которые на такой скорости невозможно избежать, и работать с негативными эффектами. То есть эта стратегия предполагает, что сначала будет сложно, но полученные на 2-3-й год результаты перекроют негатив от недостатков и неудобств.