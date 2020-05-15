Українські полярники нарешті вирушили додому: очікують наступного тижня

24-та українська антарктична експедиція, яка понад рік працювала на станції "Академік Вернадський", повертається додому, приліт полярників очікують наступного тижня.

Джерело: сайт Міністерства освіти і науки України з посиланням на директора Національного антарктичного наукового центру МОН Євгена Дикого

Пряма мова: "У період карантину та відсутності регулярних рейсів нам вдалося майже неможливе: українські полярники летять додому. Це результат неймовірної роботи команди нашого центру, Посольств України в Чилі та Бразилії, партнерів та підрядників. Попереду в наших хлопців та дівчат ще багато годин перельотів та пересадок, але ми вже з нетерпінням чекаємо їх у Києві".

Деталі: Полярники вилетіли з аеропорту міста Сантьяго в ніч з 14 на 15 травня (за київським часом). На початку наступного тижня очікується їхнє прибуття до Києва.

Разом з учасниками річної 24-ї Української антарктичної експедиції додому повертаються члени сезонного загону, які працювали на станції "Академік Вернадський" 3 місяці.

Відзначається, що після повернення в Україну полярники пройдуть 2-тижневу обсервацію. Планується, що вони перебуватимуть вдома на самоізоляції, встановивши спеціальний додаток "Дій вдома".

Передісторія: