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Українські полярники нарешті вирушили додому: очікують наступного тижня

П'ятниця, 15 травня 2020, 12:11

24-та українська антарктична експедиція, яка понад рік працювала на станції "Академік Вернадський", повертається додому, приліт полярників очікують наступного тижня.

Джерело: сайт Міністерства освіти і науки України з посиланням на директора Національного антарктичного наукового центру МОН Євгена Дикого

Пряма мова: "У період карантину та відсутності регулярних рейсів нам вдалося майже неможливе: українські полярники летять додому. Це результат неймовірної роботи команди нашого центру, Посольств України в Чилі та Бразилії, партнерів та підрядників. Попереду в наших хлопців та дівчат ще багато годин перельотів та пересадок, але ми вже з нетерпінням чекаємо їх у Києві".

Деталі: Полярники вилетіли з аеропорту міста Сантьяго в ніч з 14 на 15 травня (за київським часом). На початку наступного тижня очікується їхнє прибуття до Києва.

Разом з учасниками річної 24-ї Української антарктичної експедиції додому повертаються члени сезонного загону, які працювали на станції "Академік Вернадський" 3 місяці. 

Відзначається, що після повернення в Україну полярники пройдуть 2-тижневу обсервацію. Планується, що вони перебуватимуть вдома на самоізоляції, встановивши спеціальний додаток "Дій вдома".

Передісторія:

  • 21 квітня на станцію "Академік Вернадський" прибула 25-та Українська антарктична експедиція.  
  • Полярники 24-ї експедиції працювали на станції "Академік Вернадський" 13 місяців. Вони вирушили додому ще 24 квітня.  
  • 2 травня після перетину найбільш штормового місця планети – протоки Дрейка – учасники експедицій прибули до порту Пунта-Аренас у Чилі. Кілька днів тому вони прилетіли до столиці республіки – міста Сантьяго.

Українська правда
Теми: Міносвіти


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