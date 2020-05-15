Украинские полярники наконец-то отправились домой: ожидают на следующей неделе
24-украинская антарктическая экспедиция, которая больше года работала на станции "Академик Вернадский", возвращается домой, прилет полярников ожидают на следующей неделе.
Источник: сайт Министерства образования и науки Украины со ссылкой на директора Национального антарктического научного центра МОН Евгения Дикого
Прямая речь: "В период карантина и отсутствия регулярных рейсов нам удалось почти невозможное: украинские полярники летят домой. Это результат невероятной работы команды нашего центра, посольств Украины в Чили и Бразилии, партнеров и подрядчиков. Впереди у наших ребят еще много часов перелетов и пересадок, но мы уже с нетерпением ждем их в Киеве".
Детали: Полярники вылетели из аэропорта города Сантьяго в ночь с 14 на 15 мая (по киевскому времени). В начале следующей недели ожидается их прибытие в Киев.
Вместе с участниками годовой 24-й Украинской антарктической экспедиции домой возвращаются члены сезонного отряда, которые работали на станции "Академик Вернадский" 3 месяца.
Отмечается, что после возвращения в Украину полярники пройдут 2-недельную обсервацию. Планируется, что они будут находиться дома на самоизоляции, установив специальное приложение "Действуй дома".
Предыстория:
- 21 апреля на станцию "Академик Вернадский" прибыла 25-я Украинская антарктическая экспедиция.
- Полярники 24-й экспедиции работали на станции "Академик Вернадский" 13 месяцев. Они отправились домой еще 24 апреля.
- 2 мая после пересечения наиболее штормового места планеты – пролива Дрейка – участники экспедиций прибыли в порт Пунта-Аренас в Чили. Несколько дней назад они прилетели в столицу республики – город Сантьяго.