Антиросійські санкції: Офіс президента опублікував оновлені списки
Офіс президента опублікував оновлені списки людей і компаній, проти яких в Україні діють обмежувальні санкції.
Джерело: сайт глави держави
Деталі: Перелік міститься в указі Зеленського №184 від 14 травня, яким він вводить в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
У списках 377 фізичних і 235 юридичних осіб. Переважно санкції вводяться на 3 роки, але інколи і всього на рік. Списки включають як осіб, що були внесені туди раніше, так і тих, кого не було. Декількох осіб звідти було виключено.
Санкції передбачають такі обмеження:
- блокування активів в Україні;
- заборона виведення капіталів за межі України;
- заборона на в’їзд до України;
- заборона іноземцям приватизувати і брати в оренду державне майно України;
- обмеження або заборона надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж в Україні;
- заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
- заборона торговельних операцій;
- заборона транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
- позбавлення державних нагород України, інших форм відзначень;
- заборона держзакупівель у юросіб-іноземців та підприємців, які продають іноземні товари, роботи та послуги
- припинення видачі дозволів на ввезення в Україну чи вивезення з неї валюти та обмеження видачі готівки за платіжними картками, випущеними за межами України.
Ознайомитися з повними списками можна за двома лінками: фізособи та юрособи
Нагадаємо: Цим же указом Зеленський і РНБО виключили з санкційного списку України онучку італійського диктатора часів Другої світової війни Беніто Муссоліні – Алессандру, а також продовжили заборону на російські соціальні мережі "Вконтакте" і "Одноклассники" та зняли санкцыъ з олыгарха російського походження Олексія Федоричева, якого розшукує НАБУ.
Минулого разу ці санкції у 2019 році оновлював президент Петро Порошенко. В його списках було 294 юридичних та 848 фізичних осіб, які брали участь в агресії проти України.