Антиросійські санкції: Офіс президента опублікував оновлені списки

Офіс президента опублікував оновлені списки людей і компаній, стосовно яких були запроваджені санкції у 2017 році та закінчувалися у травні 2020.

Джерело: сайт глави держави

Деталі: Перелік міститься в указі Зеленського №184 від 14 травня, яким він вводить в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

У списках 377 фізичних і 235 юридичних осіб. Переважно санкції вводяться на 3 роки, але інколи і всього на рік. Списки включають як осіб, що були внесені туди раніше, так і тих, кого не було. Декількох осіб звідти було виключено.

Санкції передбачають такі обмеження:

блокування активів в Україні;

заборона виведення капіталів за межі України;

заборона на в’їзд до України;

заборона іноземцям приватизувати і брати в оренду державне майно України;

обмеження або заборона надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж в Україні;

заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

заборона торговельних операцій;

заборона транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначень;

заборона держзакупівель у юросіб-іноземців та підприємців, які продають іноземні товари, роботи та послуги

припинення видачі дозволів на ввезення в Україну чи вивезення з неї валюти та обмеження видачі готівки за платіжними картками, випущеними за межами України.

Ознайомитися з повними списками можна за двома лінками: фізособи та юрособи

Нагадаємо: Цим же указом Зеленський і РНБО виключили з санкційного списку України онучку італійського диктатора часів Другої світової війни Беніто Муссоліні – Алессандру, а також продовжили заборону на російські соціальні мережі "Вконтакте" і "Одноклассники" та зняли санкції з олігарха російського походження Олексія Федоричева, якого розшукує НАБУ.

Минулого разу ці санкції у 2019 році оновлював президент Петро Порошенко. В його списках було 294 юридичних та 848 фізичних осіб, які брали участь в агресії проти України.