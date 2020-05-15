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Антиросійські санкції: Офіс президента опублікував оновлені списки

П'ятниця, 15 травня 2020, 18:00
Антиросійські санкції: Офіс президента опублікував оновлені списки

Офіс президента опублікував оновлені списки людей і компаній, стосовно яких були запроваджені санкції у 2017 році та закінчувалися у травні 2020.

Джерело: сайт глави держави

Деталі: Перелік міститься в указі Зеленського №184 від 14 травня, яким він вводить в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

У списках 377 фізичних і 235 юридичних осіб. Переважно санкції вводяться на 3 роки, але інколи і всього на рік. Списки включають як осіб, що були внесені туди раніше, так і тих, кого не було. Декількох осіб звідти було виключено.

Санкції передбачають такі обмеження:

  • блокування активів в Україні;
  • заборона виведення капіталів за межі України;
  • заборона на в’їзд до України;
  • заборона іноземцям приватизувати і брати в оренду державне майно України;
  • обмеження або заборона надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж в Україні;
  • заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
  • заборона торговельних операцій;
  • заборона транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
  • позбавлення державних нагород України, інших форм відзначень;
  • заборона держзакупівель у юросіб-іноземців та підприємців, які продають іноземні товари, роботи та послуги
  • припинення видачі дозволів на ввезення в Україну чи вивезення з неї валюти та обмеження видачі готівки за платіжними картками, випущеними за межами України.

Ознайомитися з повними списками можна за двома лінками: фізособи та юрособи

Нагадаємо: Цим же указом Зеленський і РНБО виключили з санкційного списку України онучку італійського диктатора часів Другої світової війни Беніто Муссоліні – Алессандру, а також продовжили заборону на російські соціальні мережі "Вконтакте" і "Одноклассники" та зняли санкції з олігарха російського походження Олексія Федоричева, якого розшукує НАБУ.

Минулого разу ці санкції у 2019 році оновлював президент Петро Порошенко. В його списках було 294 юридичних та 848 фізичних осіб, які брали участь в агресії проти України.

Українська правда

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Теми: санкціїЗеленськийРНБОРосія
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