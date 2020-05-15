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Антироссийские санкции: Офис президента опубликовал обновленные списки

Пятница, 15 мая 2020, 18:00

Офис президента опубликовал обновленные списки людей и компаний, против которых в Украине действуют ограничительные санкции.

Источник: сайт главы государства

Детали: Перечни содержатся в указе Зеленского №184 от 14 мая, которым он вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны "О введении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

В списках 377 физических и 235 юридических лиц. Преимущественно санкции вводятся на 3 года, но иногда и всего на год. Списки включают как лиц, которые были внесены туда раньше, так и тех, кого не было. Несколько лиц оттуда исключили.

Санкции предусматривают следующие ограничения:

  • блокирование активов в Украине;
  • запрет вывода капиталов за пределы Украины;
  • запрет на въезд в Украину;
  • запрет иностранцам приватизировать и брать в аренду государственное имущество Украины;
  • ограничение или запрет на предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей в Украине;
  • запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
  • запрет торговых операций;
  • запрет транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
  • лишение государственных наград Украины, других знаков отличия;
  • запрет на госзакупки у юрлиц-иностранцев и предпринимателей, которые продают иностранные товары, работы и услуги;
  • прекращение выдачи разрешений на ввоз в Украину или вывоз из нее валюты и ограничение выдачи наличных по платежным картам, выпущенным за пределами Украины.

Ознакомиться с полными списками можно по двум ссылкам: физлица и юрлица

Напомним: Этим же указом Зеленский и СНБО исключили из санкционного списка Украины внучку итальянского диктатора времен Второй мировой войны Бенито Муссолини - Алессандру, а также продлили запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники" и сняли санкции с олигарха российского происхождения Алексея Федорычева, которого разыскивает НАБУ.

В прошлый раз эти санкции в 2019 году обновлял президент Петр Порошенко. В его списках было 294 юридических и 848 физических лиц, участвовавших в агрессии против Украины.

Украинская правда
Темы: санкцииЗеленскийСНБОРосcия


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