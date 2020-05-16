Епідемія в РФ: за день більше 9 тисяч нових заражених, 119 загиблих

У Росії за добу виявили же 9,2 тисяч заражених коронавірусом, при цьому зафіксували 119 летальних випадків.

Джерело: звіт Комунікаційного центру уряду РФ

Дослівно: "За останню добу в Росії виявлено 9 200 хворих коронавірусною інфекцією COVID-19 в 83 регіонах, в тому числі активно як контактні і без клінічних проявів – 4 124 (44,8%). Наростаючим підсумком виявлено 272 043 випадки (+3,5%) коронавірусної інфекції в 85 регіонах РФ".

Деталі: Як і раніше, лідером по захворюваності коронавирусом залишається Москва. За останню добу там виявили 1 470 заражених.

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