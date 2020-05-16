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Епідемія в РФ: за день більше 9 тисяч нових заражених, 119 загиблих

Субота, 16 травня 2020, 14:02
Епідемія в РФ: за день більше 9 тисяч нових заражених, 119 загиблих

У Росії за добу виявили же 9,2 тисяч заражених коронавірусом, при цьому зафіксували 119 летальних випадків.

Джерело: звіт Комунікаційного центру уряду РФ

Дослівно: "За останню добу в Росії виявлено 9 200 хворих коронавірусною інфекцією COVID-19 в 83 регіонах, в тому числі активно як контактні і без клінічних проявів – 4 124 (44,8%). Наростаючим підсумком виявлено 272 043 випадки (+3,5%) коронавірусної інфекції в 85 регіонах РФ".

Деталі: Як і раніше, лідером по захворюваності коронавирусом залишається Москва. За останню добу там виявили 1 470 заражених.

Нагадаємо:

  • За минулу добу, 15 травня, в Україні зафіксували 528 нових випадків зараження коронавірусом.
  • Київ є лідером за новими випадками захворювання Covid-19, при цьому за останню добу в столиці ще дві людини загинули від цієї хвороби, загальна кількість летальних випадків - 45.
  • За результатами прогнозного моделювання з використанням багатошарової нейронної мережі Back Propagation, спад епідемії коронавірусу в Україні можна очікувати вже в кінці травня.

Теми: Росіякоронавірусепідемія
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