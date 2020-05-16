Эпидемия в РФ: за день больше 9 тысяч новых зараженных, 119 погибших

В России за сутки выявили 9,2 тысяч зараженных коронавирусом, при этом зафиксировали 119 летальных случаев.

Источник: отчет Коммуникационного центра Правительства РФ

https://dalee.cdnvideo.ru/stopcoronavirus.rf/files/2020-05-16_coronavirus_government_report.pdf

Дословно: "За последние сутки в России выявлено 9 200 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4124 (44,8%). Нарастающим итогом выявлено 272 043 случая (+3,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ".

Детали: По прежнему лидером по заболеваемости коронавирусной инфекцией остается Москва. За последние сутки там обнаружили 1 470 зараженных.

Напомним: