Єрмак розповів послам, що Зеленський готується поговорити зі ЗМІ

Президент Володимир Зеленський має намір провести спілкування зі ЗМІ щодо підсумків першого року свого президентства.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з послами країн Групи семи (G7) та головою Представництва Європейського Союзу в Україні, повідомляє пресслужба президента

Дослівно: "Андрій Єрмак також розповів, що президент України Володимир Зеленський має намір провести спілкування зі ЗМІ щодо підсумків першого року свого президентства".

Деталі: Крім того, Єрмак поінформував послів, що наступний етап послаблення карантинних заходів в Україні запланований на кінець травня, якщо епідемічна ситуація залишатиметься стабільною.

За його словами, наразі рівень захворюваності на COVID-19 в країні помірний.

Керівник Офісу Президента також наголосив, що українська влада має намір впевнено рухатися шляхом реформ, і для посилення цього процесу Зеленський нещодавно призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Дослівно: "Міхеіл Саакашвілі, який також був присутній на зустрічі, розповів послам G7 та ЄС про плани Національної ради щодо реформ. Зокрема, глава держави поставив завдання удосконалення податкового законодавства, продовження дерегуляції та завершення реформи митниці. Крім того, серед завдань – координація співпраці з міжнародними організаціями.

Голова Виконавчого комітету реформ зазначив, що незабаром відбудуться консультації з провідними бізнес-асоціаціями України та буде напрацьована програма Національної ради реформ, яку представлять на затвердження главі держави".

Що передувало: 15 травня Саакашвілі повідомив, що провів спільно з Єрмаком онлайн-конференцію з послами країн великої сімки.