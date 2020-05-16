Ермак рассказал послам, что Зеленский готовится поговорить со СМИ

Президент Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран Группы семи (G7) и главой Представительства Европейского Союза в Украине, сообщает пресс-служба президента

Дословно: "Андрей Ермак также рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства".

Детали: Кроме того, Ермак проинформировал послов, что следующий этап ослабления карантинных мероприятий в Украине запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет оставаться стабильной.

По его словам, сейчас уровень заболеваемости COVID-19 в стране умеренный.

Руководитель Офиса Президента также подчеркнул, что украинская власть намерена уверенно двигаться по пути реформ, и для усиления этого процесса Зеленский недавно назначил Михеила Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ.

Дословно: "Саакашвили, который также присутствовал на встрече, рассказал послам G7 и ЕС о планах Национального совета по реформам. В частности, глава государства поставил задачу совершенствования налогового законодательства, продолжения дерегуляции и завершения реформы таможни. Кроме того, среди задач – координация сотрудничества с международными организациями.

Председатель Исполнительного комитета реформ отметил, что вскоре состоятся консультации с ведущими бизнес-ассоциациями Украины и будет наработана программа Национального совета реформ, которую представят на утверждение главе государства".

Что предшествовало: 15 мая Саакашвили сообщил, что провел совместно с Ермаком онлайн-конференцию с послами стран большой семерки.