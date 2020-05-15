Саакашвілі похизувався, що Єрмак представив його послам G7
П'ятниця, 15 травня 2020, 14:18
Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі повідомив, що провів спільно з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком онлайн-конференцію з послами країн великої сімки.
Джерело: Facebook-сторінка Саакашвілі
Дослівно: "Разом з Андрієм Єрмаком провели Zoom конференцію з послами великої 7-ки і розповіли їм про плани Нацради з реформ.
Ми отримали підтримку і обговорили можливості співпраці".
Що було раніше: 14 травня Саакашвілі оголосив про набір "команди реформаторів" та розмістив у Facebook форму для участі в конкурсі.
7 травня президент Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.
Передісторія:
- У липні 2017 року Петро Порошенко позбавив колишнього президента Грузії та колишнього керівника Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі українського громадянства, після чого його видворили до Польщі.
- У травні 2019 року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України.
- 22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував йому посаду віцепрем'єра з реформ – і Саакашвілі погодився.
- У Грузії заявили, що вони досі вимагають екстрадиції Саакашвілі, тож його призначення в український уряд погіршить відносини з Україною. Також там готові були викликати посла з України.
- Саакашвілі не вдалося переконати більшість фракції "Слуга народу" проголосувати за його призначення віцепрем’єром. Згодом він говорив депутатам уже про позицію радника Зеленського.
Українська правда