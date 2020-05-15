Саакашвілі похизувався, що Єрмак представив його послам G7

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі повідомив, що провів спільно з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком онлайн-конференцію з послами країн великої сімки.

Джерело: Facebook-сторінка Саакашвілі

Дослівно: "Разом з Андрієм Єрмаком провели Zoom конференцію з послами великої 7-ки і розповіли їм про плани Нацради з реформ.

Ми отримали підтримку і обговорили можливості співпраці".

Що було раніше: 14 травня Саакашвілі оголосив про набір "команди реформаторів" та розмістив у Facebook форму для участі в конкурсі.

7 травня президент Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

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