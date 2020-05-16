Законопроєкт про референдум можуть розглянути за кілька тижнів – Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що за декілька тижнів у Верховній Раді буде розглянуто законопроєкт про всеукраїнський референдум, який є першим із пакету законопроєктів про народовладдя.
Джерело: Разумков в інтерв'ю Радіо Свобода
Пряма мова: "Буквально у вівторок чи в середу було підписано лист до Венеційської комісії, і туди був направлений перший законопроєкт із пакету про народовладдя – про загальнонаціональний референдум.
Я сподіваюся, що найближчим часом, через декілька тижнів, ми зможемо його винести в залу Верховної Ради і розглянути".
"Також є і інші ініціативи, які, я думаю, будуть незабаром розроблятися і прийматися. Це і місцеві референдуми, це реколи так звані, це і народне вето, народна ініціатива і т.д.".
Деталі: Відповідаючи на питання, чи бачить він ризики прийняття законів про народовладдя, Размков підкреслив, що український народ готовий обирати президента або парламент, і не можна позбавляти його можливості впливати на інші важливі питання.
Пряма мова: "Чому ми думаємо, що хтось розумніший за народ? У Конституції написано, що єдиним джерелом влади є народ, і він повинен обирати. Чи можуть бути тут ризики і помилки? Можуть. Але забирати можливість робити ризики і помилки, а також правильні речі, ми не можемо".
Що передувало: 30 квітня перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що у ВР завершили роботу над першим законопроєктом з блоку народовладдя щодо всеукраїнського референдуму.
Передісторія:
- У передвиборчій програмі Володимир Зеленський обіцяв закон "Про народовладдя".
- 29 серпня 2019 року Зеленський подав відповідний законопроєкт у Верховну Раду. У ньому передбачені зміни до Конституції. Нині право законодавчої ініціативи належить президенту, Кабінету міністрів, народним депутатам. Зеленський пропонує додати до цього переліку "народ".
- 3 вересня парламент направив законопроєкт до Конституційного суду.
- Серед ключових напрямків розвитку народовладдя, які "Слуга народу" запропонує на розгляд парламенту, всеукраїнський та місцевий референдуми, законодавча ініціатива та електронні петиції, "відозва" посадових осіб, народне вето на рішення посадовців.
- 14 листопада Конституційний Суд визнав законопроєкт про законодавчу ініціативу народу таким, що відповідає Конституції, але порадив конкретизувати положення про законодавчу ініціативу народу.