Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Законопроєкт про референдум можуть розглянути за кілька тижнів – Разумков

Субота, 16 травня 2020, 19:51
Законопроєкт про референдум можуть розглянути за кілька тижнів – Разумков
Радіо Свобода

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що за декілька тижнів у Верховній Раді буде розглянуто законопроєкт про всеукраїнський референдум, який є першим із пакету законопроєктів про народовладдя.

Джерело: Разумков в інтерв'ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Буквально у вівторок чи в середу було підписано лист до Венеційської комісії, і туди був направлений перший законопроєкт із пакету про народовладдя – про загальнонаціональний референдум.

Я сподіваюся, що найближчим часом, через декілька тижнів, ми зможемо його винести в залу Верховної Ради і розглянути".

"Також є і інші ініціативи, які, я думаю, будуть незабаром розроблятися і прийматися. Це і місцеві референдуми, це реколи так звані, це і народне вето, народна ініціатива і т.д.".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи бачить він ризики прийняття законів про народовладдя, Размков підкреслив, що український народ готовий обирати президента або парламент, і не можна позбавляти його можливості впливати на інші важливі питання.

Пряма мова: "Чому ми думаємо, що хтось розумніший за народ? У Конституції написано, що єдиним джерелом влади є народ, і він повинен обирати. Чи можуть бути тут ризики і помилки? Можуть. Але забирати можливість робити ризики і помилки, а також правильні речі, ми не можемо".

Що передувало: 30 квітня перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що у ВР завершили роботу над першим законопроєктом з блоку народовладдя щодо всеукраїнського референдуму.

Передісторія:

  • У передвиборчій програмі Володимир Зеленський обіцяв закон "Про народовладдя".
  • 29 серпня 2019 року Зеленський подав відповідний законопроєкт у Верховну Раду. У ньому передбачені зміни до Конституції. Нині право законодавчої ініціативи належить президенту, Кабінету міністрів, народним депутатам. Зеленський пропонує додати до цього переліку "народ".
  • 3 вересня парламент направив законопроєкт до Конституційного суду.
  • Серед ключових напрямків розвитку народовладдя, які "Слуга народу" запропонує на розгляд парламенту, всеукраїнський та місцевий референдуми, законодавча ініціатива та електронні петиції, "відозва" посадових осіб, народне вето на рішення посадовців.
  • 14 листопада Конституційний Суд визнав законопроєкт про законодавчу ініціативу народу таким, що відповідає Конституції, але порадив конкретизувати положення про законодавчу ініціативу народу.

Українська правда
Теми: Верховна РадаРазумков Дмитрореферендум
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Верховна Рада
Стало відомо, що робив в окупованому Бердянську нардеп від ОПЗЖ Пономарьов
Україна розробила власні системи ППО середньої дальності – нардеп
Заява Ткаченка на звільнення уже в Раді, розглянуть на найближчому засіданні
Останні новини
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо зляклись реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
Усі новини...
Реклама: