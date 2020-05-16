Законопроєкт про референдум можуть розглянути за кілька тижнів – Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що за декілька тижнів у Верховній Раді буде розглянуто законопроєкт про всеукраїнський референдум, який є першим із пакету законопроєктів про народовладдя.

Джерело: Разумков в інтерв'ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Буквально у вівторок чи в середу було підписано лист до Венеційської комісії, і туди був направлений перший законопроєкт із пакету про народовладдя – про загальнонаціональний референдум.

Я сподіваюся, що найближчим часом, через декілька тижнів, ми зможемо його винести в залу Верховної Ради і розглянути".

"Також є і інші ініціативи, які, я думаю, будуть незабаром розроблятися і прийматися. Це і місцеві референдуми, це реколи так звані, це і народне вето, народна ініціатива і т.д.".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи бачить він ризики прийняття законів про народовладдя, Размков підкреслив, що український народ готовий обирати президента або парламент, і не можна позбавляти його можливості впливати на інші важливі питання.

Пряма мова: "Чому ми думаємо, що хтось розумніший за народ? У Конституції написано, що єдиним джерелом влади є народ, і він повинен обирати. Чи можуть бути тут ризики і помилки? Можуть. Але забирати можливість робити ризики і помилки, а також правильні речі, ми не можемо".

Що передувало: 30 квітня перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що у ВР завершили роботу над першим законопроєктом з блоку народовладдя щодо всеукраїнського референдуму.

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