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ООС: 4 обстріли, поранено військового

Неділя, 17 травня 2020, 17:46

У неділю збройні формування РФ 4 рази порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів поранено українського військового.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Дослівно: "Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення".

Деталі: З початку доби бойовики застосовували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, БпЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Українські військові для припинення ворожих обстрілів активно використовували чергові вогневі засоби. Після цього противник відмовився від подальшої активності.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Авдіївки противник двічі вів вогонь по українських позиціях з мінометів 82-го калібру, випустивши 22 міни, а також автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Водяне ворог застосовував БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17, а оборонців Славного обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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