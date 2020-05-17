ООС: 4 обстрела, ранен военный

В воскресенье вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранен украинский военный.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Дословно: "В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения".

Детали: С начала суток боевики применяли запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Украинские военные для прекращения враждебных обстрелов активно использовали дежурные огневые средства. После этого противник отказался от дальнейшей активности.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Авдеевки противник дважды вел огонь по украинским позициям из минометов 82-го калибра, выпустив 22 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Водяное враг применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17, а защитников Славного обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.