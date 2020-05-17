На Донбасі поранено ще одного українського воїна

У неділю внаслідок обстрілу біля населеного пункту Піски поранено українського військового.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Сьогодні, 17 травня, російсько-окупаційні війська вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Піски.

Противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав кульове поранення".

Деталі: Воїна доставлено до лікарського закладу, стан його здоров’я задовільний.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Що передувало: Раніше пресцентр ООС уже повідомляв про поранення одного українського військового у неділю.