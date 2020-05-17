Усі розділи
Укр / Рус

На Донбасі поранено ще одного українського воїна

Неділя, 17 травня 2020, 21:05

У неділю внаслідок обстрілу біля населеного пункту Піски поранено українського військового.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Сьогодні, 17 травня, російсько-окупаційні війська вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Піски.

Противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав кульове поранення".

Деталі: Воїна доставлено до лікарського закладу, стан його здоров’я задовільний.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Що передувало: Раніше пресцентр ООС уже повідомляв про поранення одного українського військового у неділю.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Донбасі поранено ще одного українського воїна

Україна може звернутися до Міжнародного суду ООН щодо збитого літака МАУ – МЗС

МЗС просить світ допомогти припинити репресії РФ у Криму й на Донбасі

Колишнього посла Китаю в Україні знайшли мертвим в Ізраїлі

Обама розкритикував методи Трампа боротьби з Covid-19

інфографікаЕпідемія у Києві: Кличко розповів, скільки життів забрав коронавірус за день

Усі головні новини...
Об'єднані сили на Донбасі
ООС: 4 обстріли, поранено військового
ООС: два обстріли, без втрат
Окупанти обстріляли Оріхове: двох бійців ООС поранили
Останні новини
21:05
На Донбасі поранено ще одного українського воїна
20:48
Луганським лікарям пропонують працювати з COVID-19 у Москві – ЗМІ
20:08
У Нідерландах найнижчий рівень смертності від коронавірусу за два місяці
19:43
На будівлях ОП і Кабміну покажуть інсталяцію про злочини РФ проти кримських татар
19:21
Коронавірус в Італії: число смертей і нових заражень знизилось
19:08
Україна може звернутися до Міжнародного суду ООН щодо збитого літака МАУ – МЗС
18:28
Київщина: в Ірпінському регіоні – суттєве збільшення випадків COVID-19
18:24
МЗС просить світ допомогти припинити репресії РФ у Криму й на Донбасі
18:09
НБУ спростив отримання готівки з кас торговельних підприємств
18:00
У Лондоні арештували 19 людей, які виступали проти карантину
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!