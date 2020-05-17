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На Донбассе ранен еще один украинский воин

Воскресенье, 17 мая 2020, 21:05

В воскресенье в результате обстрела у населенного пункта Пески ранен украинский военный.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Сегодня, 17 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Пески.

Противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение".

Детали: Воин доставлен в лечебное учреждение, состояние его здоровья удовлетворительное.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Что предшествовало: Раньше пресс-центр ООС уже сообщал о ранении одного украинского военного в воскресенье.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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