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Запуск автотранспорту після карантину: МОЗ підготувало рекомендації

Понеділок, 18 травня 2020, 15:45
Запуск автотранспорту після карантину: МОЗ підготувало рекомендації

У Міністерстві охорони здоров’я підготували проєкт рекомендацій для працівників громадського автотранспорту щодо відновлення перевезень під час ІІ та ІІІ етапів виходу з карантину.

Джерело: сайт МОЗ

Деталі: Згідно з документом, перевезення пасажирів громадським міським, приміським та міжміським автотранспортом повинно здійснюватися з урахуванням таких рекомендацій:

  • Усім працівникам перед початком робочої зміни треба міряти температуру;
  • Водій, кондуктори та інші члени екіпажу впродовж усього рейсу повинні носити маски;
  • Забороняється перевезення пасажирів без масок;
  • Перевезення пасажирів здійснюється в межах кількості місць для сидіння. У випадку міжобласного перевезення до регіону, в якому не послаблювали карантин, таке перевезення дозволяється в межах 50% від кількості місць для сидіння;
  • У кожному транспортному засобі повинно бути забезпечено інформування пасажирів про заходи профілактики коронавірусної хвороби;
  • Транспортний засіб підлягає вологому прибиранню з використанням миючих та дезінфікуючих засобів перед кожним рейсом. За можливості, біля дверей доцільно розмістити антисептики;
  • На кожному вході в приміщення автостанцій необхідно розмістити інформаційні матеріали щодо профілактики Covid-19 та організувати антисептики;
  • Дозволяється одночасне перебування в приміщенні автостанції не більше однієї особи (обов’язково в масці) на 10 кв. м площі зали обслуговування пасажирів. Між працівниками та пасажирами в касах продажу квитків повинні бути екрани з плівки, скла або прозорого пластику, а також забезпечуватись соціальне дистанціювання у 1,5 метра в чергах. Робота залів очікування рейсу не дозволяється;
  • Адміністрація автостанції повинна забезпечити наявність у працівників медичних масок та захисних рукавичок, вологе прибирання приміщень автостанції з використанням миючих та дезінфікуючих засобів не рідше ніж кожні 5 годин, перед відкриттям та після закінчення робочого дня автостанції, регулярне провітрювання (кожні 2 години) робочих приміщень, обмеження масових зборів працівників у закритих приміщеннях, тимчасове відсторонення від роботи осіб з групи ризику (особи, які досягли 60-річного віку, особи, які мають хронічні захворювання, що пригнічують імунітет, та хронічні захворювання легень).
  • Працівники автостанції зобов'язані: регулярно мити руки з милом або обробляти їх антисептиками не рідше одного разу за 3 години, та після відвідування громадських місць, використання туалету, прибирання тощо, утримуватися від контакту з особами, які мають симптоми респіраторних захворювань.

Перед тим як запровадити ці рекомендації, МОЗ винесло їх на громадське обговорення.

Нагадаємо: Влада розглядає можливість відновлення роботи громадського транспорту, але не по всій країні одночасно.

Що передувало: МОЗ озвучив критерії 4 етапів виходу з карантину: запроваджувати їх зможуть не синхронно по всій країні, а залежно від регіональної ситуації. Міністр інфраструктури Владислав Криклій презентував три етапи запуску громадського транспорту.

Чому це важливо: Після запровадження першого етапу пом’якшень карантину на вулицях зокрема Києва різко збільшилася кількість приватного транспорту та утворилися величезні затори. Мер столиці закликав уряд дозволити роботу метро із 25 травня. Водночас міністр інфраструктури зазначив, що вважає такий крок передчасним. Очільник Дніпра Борис Філатов закликав уряд дозволити повноцінну роботу транспорту. Міська влада Харкова також виступила за швидше відриття метро.

Українська правда
Теми: карантинтранспортавтокоронавірус
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