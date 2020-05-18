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Запуск автотранспорта после карантина: Минздрав подготовил рекомендации

Понедельник, 18 мая 2020, 15:45

В Министерстве здравоохранения подготовили проект рекомендаций для работников общественного автотранспорта по возобновлению перевозок во время II и III этапов выхода из карантина.

Источник: сайт Минздрава

Детали: Согласно документу, перевозки пассажиров общественным городским, пригородным и междугородным автотранспортом должно осуществляться с учетом следующих рекомендаций:

  • Всем работникам перед началом рабочей смены надо мерить температуру;
  • Водитель, кондукторы и другие члены экипажа в течение всего рейса должны носить маски;
  • Запрещается перевозка пассажиров без масок;
  • Перевозка пассажиров осуществляется в пределах количества мест для сидения. В случае межобластной перевозки в регион, в котором не ослабляли карантин, такая перевозка разрешается в пределах 50% от количества мест для сидения;
  • В каждом транспортном средстве должно быть обеспечено информирование пассажиров о мерах профилактики коронавирусной болезни;
  • Транспортное средство подлежит влажной уборке с использованием моющих и дезинфицирующих средств перед каждым рейсом. По возможности, у дверей целесообразно разместить антисептики;
  • На каждом входе в помещение автостанций необходимо разместить информационные материалы по профилактике Covid-19 и организовать антисептики;
  • Разрешается одновременное пребывание в помещении автостанции не более одного человека (обязательно в маске) ​​на 10 кв. м площади зала обслуживания пассажиров. Между работниками и пассажирами в кассах должны быть экраны из пленки, стекла или прозрачного пластика, а также обеспечиваться социальная дистанция в 1,5 метра в очередях. Работа залов ожидания рейса не разрешается;
  • Администрация автостанции должна обеспечить наличие у работников медицинских масок и защитных перчаток, влажную уборку помещений автостанции с использованием моющих и дезинфицирующих средств не реже чем каждые 5 часов перед открытием и после окончания рабочего дня автостанции, регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений, ограничение массовых собраний работников в закрытых помещениях, временное отстранение от работы лиц из группы риска (лица, достигшие 60-летнего возраста, лица, имеющие хронические заболевания, которые подавляют иммунитет, и хронические заболевания легких).
  • Работники автостанции обязаны: регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиками не реже одного раза в 3 часа и после посещения общественных мест, туалета, уборки и т.п., воздерживаться от контакта с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний.

Перед тем как ввести эти рекомендации, Минздрав вынес их на общественное обсуждение.

Напомним: Власти рассматривают возможность возобновления работы общественного транспорта, но не по всей стране одновременно.

Что предшествовало: Минздрав озвучил критерии 4 этапов выхода из карантина: вводить их смогут не синхронно по всей стране, а в зависимости от региональной ситуации. Министр инфраструктуры Владислав Криклий представил три этапа запуска общественного транспорта.

Почему это важно: После введения первого этапа смягчений карантина на улицах в частности Киева резко увеличилось количество частного транспорта и образовались огромные пробки. Мэр столицы призвал правительство разрешить работу метро с 25 мая. В то же время министр инфраструктуры отметил, что считает такой шаг преждевременным. Глава Днепра Борис Филатов призвал правительство разрешить полноценную работу транспорта. Городские власти Харькова также выступили за открытие метро как можно скорее.

Украинская правда
Темы: карантинтранспортавтокоронавирус


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