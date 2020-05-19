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Смертність медиків в Росії від СOVID-19 у 16 разів вища, ніж в інших країнах – ЗМІ

Вівторок, 19 травня 2020, 15:05
Смертність медиків в Росії від СOVID-19 у 16 разів вища, ніж в інших країнах – ЗМІ

Смертність від коронавірусної інфекції серед лікарів в Росії у 16 разів вища, ніж в країнах зі співставними масштабами епідемії.

Джерело: дослідження "Медіазони"

Дослівно: "За підрахунками "Медіазони", в Росії від коронавірусу загинули щонайменше 186 медичних працівників. Якщо вірити офіційній статистиці, то виходить, що кожен 15-й померлий від COVID-19 в країні – це медик. Це в 16 разів більше, ніж в шести країнах, де епідемія набула співставних  масштабів".

Деталі: Видання взяло за основу для дослідження "Список пам'яті" – меморіальний проект з іменами медиків, які загинули від коронавірусу, створений російськими лікарями. 18 травня в ньому було 222 імені. По 186 прізвищах загиблих журналісти знайшли підтвердження в інших джерелах – у повідомленнях місцевої влади, ЗМІ, соцмереж, родичів.

Відзначається, що дві третини всіх підтверджених випадків припадає на 4 регіони, які стали найбільшими вогнищами поширення інфекції: Москву, Московську область, Петербург і Дагестан.

Близько половини загиблих – це молодший і середній медичний персонал. Найчастіше в Росії від COVID-19 вмирають медсестри (38 випадків смерті).

Також померли від коронавірусу 18 хірургів, 15 терапевтів, 14 санітарів, 13 фельдшерів швидкої допомоги, 12 водіїв "швидкої", 11 анестезіологів-реаніматологів.

За даними видання, частка медиків серед загальних смертей від коронавірусу в Россі становить майже 7%. Для порівняння, в Ірані ця частка – 1,59%, в Італії – 0,65%, у Великобританії – 0,53%, у США – 0,48%, в Іспанії – 0,27% і в Німеччині – 0,23%.

"Медіазона" вважає, що ситуацію зі смертністю серед російських лікарів можна пояснити двома причинами: заниженою статистикою в цілому щодо померлих від COVID-19 і високим професійним ризиком через те, що медикам не вистачає засобів індивідуального захисту. 

Що було раніше: 18 травня глава уряду Росії Михайло Мішустін заявив, що 27 регіонів РФ готові до поступового зняття карантинних заходів, введених через пандемію коронавірусу.

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Передісторія:

  • 7 травня Росія вийшла на п'яте місце за кількістю хворих на COVID-19.
  • 11 травня РФ увійшла в топ-3 країн по зараженню Covid-19, але вирішила послаблювати карантин.
  • На військовому полігоні Алабіно біля Москви щонайменше три сотні російських військових захворіли на Covid-19 під час репетицій параду до 9 травня, який зрештою відмінили через епідемію.
  • Наразі Росія – друга у світі за кількістю заражень коронавірусом. Там уже 299 тисяч 491 хворий (за минулу добу 9 тисяч 263 нових випадків) і 2 тисячі 837 смертей від COVID-19 (з них 115 за минулу добу).  

Теми: Росіякоронавірусмедицинажертви
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