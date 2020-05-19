Смертность медиков в России от СOVID-19 в 16 раз выше, чем в других странах – СМИ

Смертность от коронавирусной инфекции среди врачей в России в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии.

Источник: исследование "Медиазоны"

Дословно: "По подсчетам "Медиазоны", в России от коронавируса погибли по меньшей мере 186 медицинских сотрудников. Если верить официальной статистике, то получается, что каждый 15-й умерший от COVID-19 в стране – это медик. Это в 16 раз больше, чем в шести странах, где эпидемия приобрела сопоставимые масштабы".

Детали: Издание взяло за основу для исследования "Список памяти" – мемориальный проект с именами медиков, погибших от коронавируса, созданный российскими врачами. 18 мая в нем было 222 имени. По 186 фамилиях погибших журналисты нашли подтверждения в других источниках – в сообщениях местных властей, СМИ, соцсетей, родственников.

Отмечается, что две трети всех подтвержденных случаев приходится на 4 региона, ставших крупнейшими очагами распространения инфекции: Москву, Московскую область, Петербург и Дагестан.

Около половины погибших – это младший и средний медицинский персонал. Чаще всего в России от COVID-19 умирают медсестры (38 случаев смерти).

Также умерли от коронавируса 18 хирургов, 15 терапевтов, 14 санитаров, 13 фельдшеров скорой помощи, 12 водителей "скорой", 11 анестезиологов-реаниматологов.

По данным издания, доля медиков в общих смертях от коронавируса в Росси составляет почти 7%. Для сравнения, в Иране эта доля – 1,59%, в Италии – 0,65%, в Великобритании – 0,53%, в США – 0,48%, в Испании – 0,27% и в Германии – 0,23%.

"Медиазона" предполагает, что ситуацию со смертностью среди российских врачей можно объяснить двумя причинами: заниженной статистикой в целом по умершим от COVID-19 и высоким профессиональным риском из-за того, что медикам не хватает средств индивидуальной защиты.

Что было раньше: 18 мая глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что 27 регионов РФ готовы к постепенному снятию карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

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