НАБУ закрило справу щодо "маєтку Кузьміна"
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро закрили справу щодо самовільного захоплення землі у "Пущі Водиці" колишнім заступником генпрокурора Ренатом Кузьміним.
Джерело: поінформований співрозмовник УП у правоохоронних органах
Деталі: До САП та НАБУ справа потрапила в листопаді 2019 року з ухвалою Черкаського суду від жовтня 2019 року, який визначив "граничний строк для прийняття рішення у провадженні" до 15 грудня 2019 року.
У САП рішення оскаржувати в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду, але суд відмовився відкрити провадження.
17 травня 2020 року у НАБУ були змушені закрити кримінальне провадження.
Крім того, будь-які процесуальні дії у цій справі щодо Кузьміна після відповідного рішення суду визнавалися б незаконними.
Що було раніше: Про маєток Кузьміна стало відомо ще у 2009 році. Тодішній заступник генпрокурора Ренат Кузьмін побудував на закритій території державної резиденції "Пуща Водиця" будинок площею понад 1000 квадратних метрів.
Чиновник звернувся до Державного управління справами з проханням виділити йому "державну дачу". ДУС запропонувала можновладцю дерев'яний будинок, споруджений у 1960-их роках.
Натомість Кузьмін запропонував виступити "інвестором" і власним коштом здійснити "реконструкцію" будинку. Замість "реконструкції" чиновник побудував повноцінний маєток.
У 2017 році прокуратура заочно оголосила Кузьміну підозру через "захоплення ділянки" у "Пущі-Водиці".
У 2016 році Печерський райсуд Києва накладав арешт на маєток Кузьміна під Києвом.
Знати більше: З життя прокурорської еліти: маєток Рената Кузьміна
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Нагадаємо:
- 5 вересня стало відомо, що Кузьміна зняли з бази осіб, які переховуються від органів влади, на сайті Міністерства внутрішніх справ.
- 21 серпня Кузьмін заявив, що не є підозрюваним у жодній справі, порушеній щодо нього Генпрокуратурою.
- У 2019 році Кузьмін потрапив до Верховної Ради за списком від партії "Опозиційна платформа - За життя".