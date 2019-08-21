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Кузьмін: Я не є підозрюваним по жодній справі

Середа, 21 серпня 2019, 17:11

Джерело: Ренат Кузьмін в ефірі 112.ua

Колишній перший заступник генпрокурора часів Януковича, нардеп Ренат Кузьмін заявляє, що не є підозрюваним у жодній справі, порушеній відносно нього Генпрокуратурою.

Дослівно: "Ховатися від слідства мені нема чого, тому що я не є підозрюваним по жодній з кримінальних справ, за якими мене намагається заарештувати ГПУ".

"ГПУ вважає, що я ухиляюся від слідства і ховаюся за кордоном. Як бачите, я перебуваю в Черкасах".

"Спроби заарештувати мене, народного депутата, без згоди Верховної Ради тривають. І проходять в обстановці істерії. Сьогодні для того, щоб суд остаточно не зміг прийняти рішення, прокурори втекли з процесу".

Деталі: 21 серпня Ренату Кузьміну повинні були обирати запобіжний захід у справі про нібито заволодіння землею в "Пущі-Водиці" та незаконне будівництво будинка на ній.

Суд проходив у Черкасах. За словами Кузьміна, він прийшов на засідання, але запобіжний захід йому не обрали, тому що "прокурори втекли". Засідання перенесли на 12 вересня.

Кузьмін також стверджує, що останні п'ять років він перебував на території України і "дуже багато людей, включаючи державних чиновників і представників спецслужб, допомагали йому уникати незаконного арешту", переховуючи у різних місцях.

Передісторія:

  • 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна кандидатом в нардепи.
  • Уже 5 липня ЦВК скасувала реєстрацію кандидатом в депутати Рената Кузьміна.
  • Підстави для цього, зокрема, надали правоохоронці: Служба безпеки України за запитом Парубія перевірила, чи перебували Андрій Клюєв, Анатолій Шарій та Ренат Кузьмін в Україні останні 5 років, що є умовою участі у виборах. Свої висновки СБУ надала ЦВК.
  • 12 липня стало відомо, що Шостий апеляційний админістративний суд скасував постанову ЦВК про скасування реєстраціїРената Кузьміна як кандидата в народні депутати України.
  • Кузьмін брав участь у виборах за списком ОПЗЖ і пройшов до Верховної Ради.

Ірина Балачук, УП

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Теми: КузьмінГенпрокуратура
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