Кузьмін: Я не є підозрюваним по жодній справі

Джерело: Ренат Кузьмін в ефірі 112.ua

Колишній перший заступник генпрокурора часів Януковича, нардеп Ренат Кузьмін заявляє, що не є підозрюваним у жодній справі, порушеній відносно нього Генпрокуратурою.

Дослівно: "Ховатися від слідства мені нема чого, тому що я не є підозрюваним по жодній з кримінальних справ, за якими мене намагається заарештувати ГПУ".

"ГПУ вважає, що я ухиляюся від слідства і ховаюся за кордоном. Як бачите, я перебуваю в Черкасах".

"Спроби заарештувати мене, народного депутата, без згоди Верховної Ради тривають. І проходять в обстановці істерії. Сьогодні для того, щоб суд остаточно не зміг прийняти рішення, прокурори втекли з процесу".

Деталі: 21 серпня Ренату Кузьміну повинні були обирати запобіжний захід у справі про нібито заволодіння землею в "Пущі-Водиці" та незаконне будівництво будинка на ній.

Суд проходив у Черкасах. За словами Кузьміна, він прийшов на засідання, але запобіжний захід йому не обрали, тому що "прокурори втекли". Засідання перенесли на 12 вересня.

Кузьмін також стверджує, що останні п'ять років він перебував на території України і "дуже багато людей, включаючи державних чиновників і представників спецслужб, допомагали йому уникати незаконного арешту", переховуючи у різних місцях.

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