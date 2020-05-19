НАБУ закрыло дело относительно "имения Кузьмина"
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро закрыли дело в отношении самовольного захвата земли в "Пуще Водице" бывшим заместителем генпрокурора Ренатом Кузьминым.
Источник: информированный источник УП в правоохранительных органах
Детали: К САП и НАБУ дело попало в ноябре 2019 года вместе с постановлением Черкасского суда с октября 2019 года, который определил "предельный срок для принятия решения в производстве" до 15 декабря 2019 года.
В САП решение обжаловали в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, но суд отказался открыть производство.
17 мая 2020 года в НАБУ были вынуждены закрыть уголовное производство.
Кроме того, любые процессуальные действия по этому делу в отношении Кузьмина после соответствующего решения суда признавались бы незаконными.
Что было раньше: Об имение Кузьмина стало известно еще в 2009 году. Тогдашний заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин построил на закрытой территории государственной резиденции "Пуща Водица" дом площадью более 1000 квадратных метров.
Чиновник обратился в Государственное управление делами с просьбой выделить ему "государственную дачу". ГУД предложила чиновнику деревянный дом, построенный в 1960-х годах.
Кузьмин предложил выступить "инвестором" и за свой счет осуществить "реконструкцию" дома. Вместо "реконструкции" чиновник построил полноценное имение.
В 2017 году прокуратура заочно объявила Кузьмину подозрение из-за "захвата участка" в "Пуще-Водице".
В 2016 году Печерский райсуд Киева наложил арест на поместье Кузьмина под Киевом.
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Напомним:
- 5 сентября 2019 года стало известно, что Кузьмина сняли с базы лиц, скрывающихся от органов власти, на сайте Министерства внутренних дел.
- 21 августа 2019 года Кузьмин заявил, что не является подозреваемым ни в одном деле, возбужденном в отношении него Генпрокуратурой.
- В 2019 году Кузьмин попал в Верховную Раду по списку от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".