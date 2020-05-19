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НАБУ закрыло дело относительно "имения Кузьмина"

Вторник, 19 мая 2020, 15:46

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро закрыли дело в отношении самовольного захвата земли в "Пуще Водице" бывшим заместителем генпрокурора Ренатом Кузьминым.

Источник: информированный источник УП в правоохранительных органах

Детали: К САП и НАБУ дело в ноябре 2019 года поступило вместе с постановлением Черкасского суда от октября 2019 года, который определил предельный срок для принятия решения в производстве до 15 декабря 2019 года.

В САП решение обжаловать в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, но суд отказался открыть производство.

17 мая 2020 года в НАБУ были вынуждены закрыли уголовное производство. Кроме того, любые процессуальные действия по этому делу относительно Кузьмина после соответствующего решения суда признавались бы незаконными.

Что было раньше: Об имение Кузьмина стало известно еще в 2009 году. Тогдашний заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин построил на закрытой территории государственной резиденции "Пуща Водица" дом площадью более 1000 квадратных метров.

Чиновник обратился в Государственное управление делами с просьбой выделить ему "государственную дачу". ГУД предложила чиновнику деревянный дом, построенный в 1960-х годах.

Кузьмин предложил выступить "инвестором" и за свой счет осуществить "реконструкцию" дома. Вместо "реконструкции" чиновник построил полноценное имение.

В 2017 году прокуратура заочно объявила Кузьмину подозрение из-за "захвата участка" в "Пуще-Водице".

Напомним:

  • 5 сентября 2019 года стало известно, что Кузьмина сняли с базы лиц, скрывающихся от органов власти, на сайте Министерства внутренних дел.
  • 21 августа 2019 года Кузьмин заявил, что не является подозреваемым ни в одном деле, возбужденном в отношении него Генпрокуратурой.

Алена Мазуренко, УП
Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратура


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